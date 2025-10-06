El pueblo de 351 habitantes que tiene el castillo románico mejor conservado de Europa: tiene una fortaleza que domina sobre la Hoya de Huesca
Ubicado a la entrada de los Pirineos, ha sido escenario de numerosas filmaciones.
Una de las tres provincias que conforman la comunidad autónoma de Aragón, Huesca es tierra de naturaleza, ya que concentra una gran cantidad de parques naturales, en los cuales encontramos montañas de más de 3.000 metros, espesos bosques de abetos, ríos y cascadas, e incluso cañones. Todo esto, convierte a Huesca en la destinación perfecta para los amantes del senderismo y deportes de aventura, como la escalada o el rafting.
Pero Huesca no es solo naturaleza, también posee un gran patrimonio histórico y cultural, con numerosos monasterios e iglesias, incontables pueblos con encanto, y algún que otro castillo. De estos, el más conocido es el Castillo de Loarre, la fortaleza más antigua y mejor conservada de España. Construida en estilo románico por mandato del rey Sancho III de Pamplona a principios del siglo XI, fue ampliada a finales de ese mismo siglo por ordenes de su nieto Sancho Ramírez.
Uniendo la función militar y religiosa en un mismo edificio, su planta irregular y la muralla exterior, adornada con torres semicirculares, son testimonios de la evolución arquitectónica a lo largo de los siglos. En su interior se halla la iglesia de San Pedro, del románico del siglo XI, donde destaca la impresionante cúpula repleta de detalles.
Aparte de la fortaleza misma, el conjunto está conformado por diferentes edificaciones: la torre de la Reina (desde arriba de la cual podemos disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas de la llanura), la Cripta, la Torre del Homenaje, o el patio de armas.
Además de ser un punto estratégico para el inicio de la reconquista, desempeñó una parte importante en la vida religiosa de los habitantes de la zona. Con paisajes que han sido testigos de batallas a lo largo de la historia a su alrededor, la fortaleza se ha incrustado en el entorno.
Gracias a su historia y ubicación, invita a los visitantes a adentrarse en la época medieval y descubrir un patrimonio cultural único. Tampoco es de extrañar que en las últimas décadas haya sido el escenario de diferentes filmaciones, la más conocida de todas El Reino de los Cielos, película dirigida por Ridley Scott.
El pueblo de Loarre
El castillo no es el único punto de interés del que podemos disfrutar en Loarre. En su casco antiguo se sitúa la Casa Consistorial, un antiguo palacete renacentista construido en el siglo XVI, destacado por su pórtico y galería de arcos, y el cual, durante muchos años, sirvió como Ayuntamiento, escuela y casa del maestro. Actualmente, es parte del conjunto de hospederías de Aragón.
Construida en el siglo XVIII sobre una edificación anterior, de la que se conservan la torre y la capilla en el piso inferior, la Iglesia de San Esteban alberga las reliquias de San Demetrio, el patrón de la localidad.
La Plaza de Moya es el centro neurálgico del pueblo, presidido por una fuente y alrededor del cual se elevan edificios como la Antigua Casa Consistorial, el Ayuntamiento, y restaurantes y bares donde poder comer alguna cosa. Muy cerca está la fuente de tres caños, del siglo XVI, con una lápida en la que se puede leer la fecha 1552.
A poca distancia del pueblo se encuentran los restos de diferentes ermitas, pequeñas y básicas, aparentemente del siglo XII: son la ermita de Santa Águeda, la Ermita de Santa Marina, y la ermita de San Juan. Con estas, los campos de alrededor de Loarre están repletos de senderos que atraviesan campos de almendros, ideales para hacer excursiones en familia.
