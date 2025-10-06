El pueblo de 351 habitantes que tiene el castillo románico mejor conservado de Europa: tiene una fortaleza que domina sobre la Hoya de Huesca

Pero Huesca no es solo naturaleza, también posee un gran patrimonio histórico y cultural, con numerosos monasterios e iglesias, incontables pueblos con encanto, y algún que otro castillo. De estos, el más conocido es el Castillo de Loarre, la fortaleza más antigua y mejor conservada de España. Construida en estilo románico por mandato del rey Sancho III de Pamplona a principios del siglo XI, fue ampliada a finales de ese mismo siglo por ordenes de su nieto Sancho Ramírez.