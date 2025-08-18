Ni Cáceres, ni Trujillo: el pueblo medieval más bonito de Extremadura esconde un castillo único en el mundo

En el interior de la muralla medieval se asienta Villa Adentro, un barrio de estilo gótico. Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Fue habitado por la comunidad judía, antes de su expulsión a finales del siglo XV, y aún muestra elementos arquitectónicos de sus orígenes como arcos ovijales de granito. Por lo general, las viviendas son de altura baja y de proporciones reducidas. La calle principal se extiende de este a oeste, de la puerta de Valencia a la puerta de la Villa, y en ella desembocan casi todas las calles del recinto; pero no te quedes ahí, explora todos sus rincones.