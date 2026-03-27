El pueblo con el castillo flotante más increíble de España está en Castellón: es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa, tiene origen medieval y es conocida como "la ciudad de las tres religiones"
Un pueblo de interior escondido en una de las provincias más infravaloradas de España con uno de los castillos más legendarios.
Un castillo en lo alto de una colina que parece desafiar a la gravedad y una muralla de piedra que rodea cientos de casas blancas que cubren la colina hasta hacerla desaparecer. Así es la postal que se ve antes de llegar a Morella, un pueblo de la comarca de Els Ports, en Castellón. Las ciudades de costa a veces nos hacen olvidarnos de la belleza interior con la que cuenta la Comunidad Valenciana. La parte positiva es que todavía quedan secretos como este.
Se suele pensar en Castellón únicamente para el verano, pero lo cierto es que es una región donde las escapadas son magníficas en cualquier estación. Pueblos como Morella se erigen con una gran historia y un conjunto arquitectónico que enamora a sus 2.500 habitantes y a todos los viajeros que se adentren en él. Se llama "la ciudad de las tres religiones", pues durante la Edad Media convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dejando huellas reconocibles a día de hoy.
La muralla de 2 kilómetros y un castillo medieval en lo alto
Se considera una de las joyas medievales más bonitas y mejor conservadas de la región. Además de su patrimonio, entre el que destacan los dos kilómetros intactos de muralla, algunas ermitas, 16 torres, masías, puentes, acueductos y casas señoriales, el pueblo llama la atención por conformarse alrededor de la colina en ascenso hacia el castillo. Se ubica a más de mil metros de altitud y ha sido escenario de diversas batallas en las que participó el Cid Campeador.
Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se dice que desde su plaza de armas se contemplan unas de las vistas más espectaculares del interior de la Comunidad Valenciana. Hay muchas historias y leyendas que giran en torno al castillo, como que los carlistas lo tomaron trepando por las letrinas o que fue conquistado dos veces por el Cid. La entrada cuesta 5 euros, 4 la reducida, 3,5 la de grupos y gratuita para menores de seis años, docentes y vecinos de Els Ports y Picassent.
Un pueblo al estilo italiano
También se conoce como la Civita di Bagnoregio española, un pueblo de la región de Lacio en Italia que también se levanta en lo alto de una montaña. También presenta estrechas calles medievales salpicadas de antiguas casas de piedra. Pero estas conducen a la Pla d'Estudi, la plaza principal desde donde comenzar a explorar el pueblo y descubrir el Ayuntamiento y la calle Blasco de Alagón, cubierta de soportales con tiendas de artesanía y productos típicos.
Uno de los ejemplos más valiosos de la religión católica que dejó su huella en Morella es la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, una auténtica joya del gótico religioso. Las puertas de los Apóstoles y las Vírgenes dan paso a un interior en cuyo centro se encuentra un órgano de la Escuela Aragonesa de 1789 con 3.000 tubos que solo se puede escuchar cada mes de agosto durante el Festival Internacional de Música de Órgano.
El Convento de San Francisco, fundado en 1272 y que estuvo activo hasta el siglo XIX, destaca igualmente dentro de la tradición cristiana. Está compuesto por la iglesia, el claustro y la Sala de Profundis o Capitular. Allí es donde se velaba a los frailes difuntos y todavía hoy se conserva una de las muestras más antiguas del arte macabro: 'La Danza de la Muerte', una pintura del siglo XV en la que se unen nobleza, clero y pueblo en torno a la muerte.
Un viaje a la Prehistoria
Regresando a la muralla, podemos contemplar el Portal de la Nevera, que era la puerta de entrada para las neveras que almacenaban nieve durante el invierno. Para el abastecimiento de agua se usaban los arcos de Santa Lucía y La Pedrera, que se construyeron en el año 1338, que forman un acueducto conectado con el manantial de Vinatxos. Y no solo eso, porque de aún más atrás en el tiempo hay vestigios arqueológicos.
El museo Tiempo de Dinosaurios, junto a la iglesia de San Miguel, alberga una colección de fósiles del Cretácico de la especie Iguanodon, la más estudiada y encontrada en la zona. También destaca Morella la Vella, a seis kilómetros del pueblo, donde ver las pinturas prehistóricas en cuevas como la del Barranquet, la Galería Alta de la Masía o la Coveta de la Cornisa. Viajar a Morella es, en definitiva, un auténtico viaje en el tiempo.
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