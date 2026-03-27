El pueblo con el castillo flotante más increíble de España está en Castellón: es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa, tiene origen medieval y es conocida como "la ciudad de las tres religiones"

Un castillo en lo alto de una colina que parece desafiar a la gravedad y una muralla de piedra que rodea cientos de casas blancas que cubren la colina hasta hacerla desaparecer. Así es la postal que se ve antes de llegar a Morella, un pueblo de la comarca de Els Ports, en Castellón. Las ciudades de costa a veces nos hacen olvidarnos de la belleza interior con la que cuenta la Comunidad Valenciana. La parte positiva es que todavía quedan secretos como este.