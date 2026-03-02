El pueblo más espectacular de España tiene un castillo bereber, un auditorio griego y una iglesia renacentista: es perfecto para visitar en primavera

Desde lo alto del castillo de La Iruela ya podemos vislumbrar la maravilla que es el entorno natural del pueblo. Y es que este municipio tan encantador sirve como puerta de acceso a uno de los parques naturales más bonitos de todo el territorio español. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el más grande de España y uno de los más grandes de Europa, un enclave cubierto de bosques donde los olivos son los grandes protagonistas y que está repleto de senderos y miradores que invitan al visitante a echarse a andar.