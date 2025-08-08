Este singular pueblo andaluz se esconde dentro de un castillo: "Es único en España"

Dentro del castillo se halla uno de los pocos ejemplos que quedan de un núcleo habitado en el interior de una fortificación. Este viejo pueblo se conserva perfectamente, igual que la fortaleza que lo rodea (aunque ha sido reformada). Todo el conjunto histórico se adapta al relieve irregular en el que se asienta, las casitas blancas se amoldan al terreno y al espacio reducido. Pequeñas plazas y recovecos se abren paso por el que, en 1963, fue declarado Monumento Histórico-Artístico y desde el año 2019 forma parte de la lista de Los Pueblos más Bonitos de España.