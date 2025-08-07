El pueblo de Castilla y León perfecto para escapar del calor: un paraíso de aguas cristalinas y puentes medievales perfecto para refrescarse
El pueblo de Zamora que enamora por su naturaleza y calles, pero necesitarás una chaqueta por si refresca.
Hay lugares que, sin comerlo ni beberlo, se convierten en el escondite favorito de quienes huyen del calor, de las aglomeraciones y del turismo de escaparate. Y eso es exactamente Puebla de Sanabria; un rincón que es un espectáculo, con piedra, agua y silencio, en pleno corazón de la provincia de Zamora. Un pueblo que parece como aquellos de antaño, cuando aprieta el sol, se transforma en el refugio ideal gracias a su altitud, su naturaleza verde y el tesoro de su lago glacial.
La joya de la corona
Puebla de Sanabria no solo está catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España (que lo está), sino que también ostenta el título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1994, y no por casualidad. Su casco histórico es una delicia para pasear, cámara en mano, sin prisa y con los sentidos bien abiertos.
El castillo de los Condes de Benavente, una imponente fortaleza del siglo XV, se alza en lo alto del pueblo como guardián silencioso de siglos de historia. Desde su torre del homenaje, las vistas al valle del Tera y a los tejados de pizarra merecen la subida. Justo al lado, la iglesia de Santa María del Azogue y el antiguo ayuntamiento completan ese corazón medieval que parece sacado de una novela de fantasía.
Un verano en agua dulce
A solo unos minutos en coche del casco urbano (o incluso en bici si te animas) te espera el Lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica. Con más de 300 hectáreas de superficie y hasta 51 metros de profundidad, es el epicentro del verano en esta zona, pero sin perder ese ambiente tranquilo que tanto se agradece.
Las playas de Viquiella, Custa Llago o El Folgoso son perfectas para darse un chapuzón, tomar el sol o simplemente leer un libro a la sombra de un chopo. Además, están perfectamente acondicionadas y señalizadas, muchas de ellas con servicios básicos, merenderos y zonas de aparcamiento. Y para los que no se conforman con la toalla, hay alquiler de barcas, rutas en kayak e incluso un barco ecológico con fondo de cristal que recorre el lago mientras te cuentan la historia geológica y natural del parque.
Porque sí, todo el entorno está protegido como Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, lo que garantiza que aquí el turismo y la conservación van de la mano. Lo notas en el silencio del bosque, en la limpieza del agua y en la ausencia de grandes construcciones. Un lujo que no se paga con dinero.
Senderos, pozas y miradores para perderse
Más allá del lago, hay un sinfín de senderos que atraviesan montes, cruzan arroyos, trepan colinas y te regalan panorámicas de vértigo. Desde el mirador de San Juan de la Cuesta hasta el Cañón del Tera, pasando por aldeas como San Martín de Castañeda o Ribadelago, que conservan ese sabor rural auténtico que no se fabrica ni se finge.
Un clima que invita a quedarse
A más de 900 metros de altitud, Puebla de Sanabria presume de un clima suave y fresco en verano, con noches que piden chaqueta y tardes en las que se puede pasear sin derretirse. Esa es una de sus grandes bazas; no necesitas aire acondicionado, ni sudar la gota gorda para ir a comprar el pan. Aquí el calor se lleva bien, sobre todo cuando lo combinas con una cerveza fría en una terraza con vistas al río Tera.
Puebla de Sanabria no es solo un destino bonito. Es una experiencia de verano en clave slow, donde el agua, la piedra y la montaña se combinan en el equilibrio perfecto. Un refugio contra el calor, el estrés y el turismo masivo. Uno de esos sitios que, una vez los descubres, empiezas a recomendar solo con quien sabes que sabrá apreciarlo. ¿El mejor plan? No hacer nada… salvo disfrutar. Así que, ya sabes, mete la chaqueta en la maleta y dirígete dirección Zamora.
Síguele la pista
Lo último