El pueblo de Castilla y León perfecto para escapar del calor: un paraíso de aguas cristalinas y puentes medievales perfecto para refrescarse

Hay lugares que, sin comerlo ni beberlo, se convierten en el escondite favorito de quienes huyen del calor, de las aglomeraciones y del turismo de escaparate. Y eso es exactamente Puebla de Sanabria; un rincón que es un espectáculo, con piedra, agua y silencio, en pleno corazón de la provincia de Zamora. Un pueblo que parece como aquellos de antaño, cuando aprieta el sol, se transforma en el refugio ideal gracias a su altitud, su naturaleza verde y el tesoro de su lago glacial.