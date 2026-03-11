El pueblo de Castilla y León que parece sacado de 'Los Bridgerton': tiene menos de 6.000 habitantes y posee un palacio impresionante del siglo XVIII
Con un palacio donde vivieron reyes y una estética propia de la serie que más está triunfando en Netflix.
Querido y gentil lector. De la misma manera en la que dan comienzo las cartas de Lady Whistledown en la serie de Netflix 'Los Bridgerton', podría comenzar cualquier historia que se narre en el municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso. Allí donde el número de habitantes no llega a los 6.000 y donde mejor representado está el esplendor monárquico del siglo XVIII.
En el Palacio Real de La Granja, se vivieron romances y dramas a la altura de cualquier hermano Bridgerton. El primero fue de Felipe V, el primer Borbón que reinó en España y que sintió un flechazo en cuanto conoció este antiguo municipio que hoy comprende las poblaciones de San Ildefonso o La Granja, La Pradera de Navalhorno, Valsaín y Riofrío.
Amor a primera vista
Tal fue el amor que sintió hacia aquellas tierras que, sin apenas conocerlas, mandó levantar allí mismo un palacio con unos enormes jardines que estuvieran ornamentados por fuentes y esculturas que le hicieran retrotraerse a su infancia en la corte francesa de Luis XIV. De ahí que se conozca también como el Versalles español y que sea Patrimonio de la Humanidad.
El palacio es la auténtica joya de este pueblo, con unos jardines majestuosos y una arquitectura barroca con influencias francesas e italianas que le regalan un sello único. Los jardines son igual de espectaculares, con fuentes gobernadas por esculturas imperiales y juegos de agua que funcionan desde el siglo XVII. Sin embargo, hoy solo se activan el 30 de mayo, el 25 de julio y el 25 de agosto.
Pareciera que la Sierra de Guadarrama quisiera ocultarlo tras sus montañas, pero pronto y fácil se encuentra cuando uno se adentra un poco más allá de la ciudad de Segovia. Tranquilidad y majestuosidad se funden como uno solo en La Granja, cuyo palacio es uno de los mejores ejemplos del diseño europeo del siglo XVIII en España. Al calor de la corte, nació el resto del casco urbano.
El entorno del palacio más espectacular de Castilla y León
Al igual que sucede en el Londres de la Regencia, la vida en La Granja de San Ildefonso se articulaba en torno a los grandes palacios. La influencia monárquica llegó también a los edificios religiosos. Felipe V mandó construir la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, que estaba conectada con el palacio. Destaca junto a las iglesias de Nuestra Señora del Rosario y la de Santa Isabel.
En el interior de la colegiata se creó la Capilla de las Reliquias, que en un principio iba a estar destinada para conservar las reliquias de los santos mártires, pero a la muerte del rey, su esposa lo convirtió en un mausoleo. La Real Fábrica de Cristales se estableció allí en torno a esa época, en 1727, aunque hoy se ha tornado en el Museo Tecnológico del Vidrio.
Lady Whistledown diría que los secretos de palacio siempre acaban saliendo a la luz, pero la mejor manera de descubrirlos es por uno mismo. Así que, de nuevo, querido lector, le invito a que se aventure en lo más profundo de este precioso lugar, que le hará sentir como si fuera el protagonista de 'Los Bridgerton'. O de su propia serie romántica. Con música de violines de fondo.
