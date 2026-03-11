El pueblo de Castilla y León que parece sacado de 'Los Bridgerton': tiene menos de 6.000 habitantes y posee un palacio impresionante del siglo XVIII

En el interior de la colegiata se creó la Capilla de las Reliquias, que en un principio iba a estar destinada para conservar las reliquias de los santos mártires, pero a la muerte del rey, su esposa lo convirtió en un mausoleo. La Real Fábrica de Cristales se estableció allí en torno a esa época, en 1727, aunque hoy se ha tornado en el Museo Tecnológico del Vidrio.