El pueblo medieval de Castilla donde se esconde una muralla romana intacta: alberga una catedral del siglo XII y las ruinas de un antiguo castillo
Descubrimos uno de los rincones más fascinantes de la provincia de Soria.
Repartidos por la España peninsular podemos descubrir cantidad de yacimientos arqueológicos de la época de la Hispania romana, un período que se extendió alrededor de seis siglos y que dejó tras de sí cantidad de huellas de lo más visibles. Algunos de los más relevantes son, sin duda alguna, el Acueducto de Segovia y los conjuntos arqueológicos de Tarraco y Mérida. Pero la presencia romana en la península fue tal que son casi incontables los restos arqueológicos de ese tiempo que podemos encontrar en el territorio español.
Uno de los yacimientos menos conocidos, y a su vez uno de los mejores conservados, se halla en el extremo oriental de Castilla y León, en un pequeño pueblo de origen medieval perteneciente a la provincia de Soria.
Una villa con mucha historia
Miembro de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2023, la localidad de El Burgo de Osma (perteneciente al municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma) alberga varios monumentos declarados Bien de Interés Cultural, como la Catedral de la Asunción, construida entre los siglos XII y XVIII en estilos gótico y renacentista, o el antiguo Hospital de San Agustín, cuya hermosa fachada preside la plaza mayor del pueblo. En lo alto de un cerro que se eleva justo al límite del pueblo se hallan los restos del castillo.
Sin embargo, el elemento más interesante que podemos descubrir en este pequeño pueblo de apenas 3.500 habitantes es el yacimiento arqueológico de Uxama, una antigua ciudad romana construida encima de un previo asentamiento celtíbero.
Situada a una distancia de poco más de un kilómetro al suroeste del municipio y ocupando una superficie de unas 100 hectáreas, la ciudad romana de Uxama Argaela fue establecida en el 72 a.C., tras lo cual rápidamente adquirió una importante prosperidad. La ciudad se emplazaba, además, en uno de los ejes principales de comunicaciones viarias romanas, hecho que mantuvo el esplendor de la ciudad hasta el siglo III. Debido a esta relevancia en el entramado de ciudades romanas, Uxama Argaela fue dotada de una estructura urbanística y edificios públicos, los cuales se repartían alrededor del foro, donde confluían las calles principales. Asimismo, hacia el final del Imperio, la ciudad fue dotada de una muralla, la cual abarcaba un perímetro de 28 hectáreas y que hoy en día se conserva en un excelente estado.
En el yacimiento también se pueden distinguir de manera muy clara los restos de la Casa de los plintos, un auténtico palacio conformado por más de 20 estancias organizadas alrededor de dos patios; a estos se añadían una piscina y una gran bodega subterránea. Levantada en el siglo I y reformada varias veces a lo largo del siglo siguiente, fue destruida por un incendio devastador a mediados del siglo III.
Algo fundamental para el desarrollo de la urbe era el abastecimiento de agua. Es por esto que sus máximos representantes se encargaron de construir la mejor infraestructura hidráulica urbana posible. Así, a la ciudad llegaba un acueducto que transportaba agua de varios manantiales situados a unos kilómetros; posteriormente, este agua se almacenaba en aljibes (de los que se han encontrado más de 20) y una gran cisterna.
El recorrido por el yacimiento
La visita al recinto arqueológico se puede hacer perfectamente a pie, ya que los restos están al descubierto y dispuestos para que el público los pueda visitar fácilmente. Aparte, a la entrada del recinto encontramos el centro de recepción de visitantes, en el interior del cual hay varios paneles informativos acerca de los restos que se pueden observar en el yacimiento.
Por otro lado, en el Centro Cultural de San Agustín, en la Plaza Mayor de El Burgo de Osma, también se puede visitar el Aula de la Historia de la Ciudad del Burgo de Osma, donde hay expuestos contenidos acerca de la antigua ciudad de Uxama, como la reconstrucción de una vivienda o un teatro virtual que recrea la vida cotidiana de una de las calles.
