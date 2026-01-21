El pueblo medieval de Castilla donde se esconde una muralla romana intacta: alberga una catedral del siglo XII y las ruinas de un antiguo castillo

Situada a una distancia de poco más de un kilómetro al suroeste del municipio y ocupando una superficie de unas 100 hectáreas, la ciudad romana de Uxama Argaela fue establecida en el 72 a.C., tras lo cual rápidamente adquirió una importante prosperidad. La ciudad se emplazaba, además, en uno de los ejes principales de comunicaciones viarias romanas, hecho que mantuvo el esplendor de la ciudad hasta el siglo III. Debido a esta relevancia en el entramado de ciudades romanas, Uxama Argaela fue dotada de una estructura urbanística y edificios públicos, los cuales se repartían alrededor del foro, donde confluían las calles principales. Asimismo, hacia el final del Imperio, la ciudad fue dotada de una muralla, la cual abarcaba un perímetro de 28 hectáreas y que hoy en día se conserva en un excelente estado.