El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval

Los templarios dejaron una huella en Culla, en Castellón, que el paso de los siglos no ha conseguido borrar. Gran parte del atractivo histórico de la localidad se debe al legado de estos caballeros, especialmente en el castillo, al que siempre otorgaron la máxima importancia. Hoy, los restos de esta fortaleza se pueden visitar, y el Ayuntamiento ha iniciado una intervención para potenciar y conservar este patrimonio medieval, como ya avanzó este periódico con la adjudicación de estos trabajos y otros para impulsar su casco histórico a través de un nuevo recorrido lumínico monumental guiado por sus principales enclaves.