El pueblo castellano ideal para recorrer a pie donde comer “el mejor queso de oveja del mundo”: un rollo gótico del siglo XVI, un templo gótico-mudéjar del siglo XIV y una antigua cisterna medieval

A 65 kilómetros de Valladolid, Villalón de Campos es un municipio español que pertenece a la comarca de Tierra de Campos. Un pueblo manchego lleno de encanto, perfecto para perderse paseando por sus calles y descubrir una joya gastronómica, "el mejor queso de oveja del mundo". Un sabor inconfundible que ha conquistado al jurado internacional de los World Cheese Awards, convirtiéndose en ganador con la medalla doble ‘Súper Oro’ tanto en su versión curada como semicurada.

Redacción Viajar

A día de hoy, es de los pocos pueblos que sigue manteniendo viva la herencia de los oficios artesanales, la ganadería ovina tradicional y una tradición hostelera volcada en el producto local como el vino, el aceite y el queso. Además, este pueblo cuenta con su propio Museo del Queso, donde explican su origen tradicional, conocido popularmente como Pata de Mulo por su característica forma cilíndrica que se vendía desde la Edad Media.

Villalón de Campos / wikimedia Commons/Lourdes Cardenal

El encanto de Tierra de Campos

Si paseas por el pueblo, no podrás dejar pasar su gran emblema, el rollo jurisdiccional del siglo XVI. Situado en la plaza mayor, es una de las obras maestras de estilo gótico isabelino que cuenta con unos 10 metros de altura, considerado uno de los más altos y singulares de toda España. Fue mandado a construir por orden de Rodrigo Alonso en 1523 como símbolo de independencia jurídica y administrativa. Muy cerca de ella está la Iglesia de San Miguel de Arcángel, un templo de origen gótico-mudéjar de los siglos XII a XIV, que destaca por su imponente torre campanario y su valioso interior con obras de arte atribuidas a importantes autores como Berruguete.

Villalón de Campos / Wikiloc

Otra de sus calles más emblemáticas es la Calle de la Rúa, una antigua vía comercial con soportales característicos de la arquitectura tradicional de la comarca. Y si deseas conocer mejor parte de su historia local, incluyendo elementos como antiguos aljibes subterráneos, no podrás perderte el Centro de Interpretación del Patrimonio, un espacio cultural completamente gratuito para todos los públicos.

Calle Villalón de Campos / minube

Las antiguas cisternas medievales de Villalón de Campos

Este es uno de los tesoros más fascinantes y desconocidos de la provincia, El aljibe estuvo oculto y olvidado durante décadas. Fue descubierto de manera casi casual por el arquitecto municipal y el alcalde al revisar una tapia que corría riesgo de derrumbarse. Su origen viene de la Baja Edad Media y se encuentra en la parte alta de la villa, en un solar que perteneció al antiguo convento de Santo Domingo.

El Dato Hoy en día el espacio está totalmente acondicionado mediante una visita guiada o un sistema automatizado de voz en off y paneles informativos, permitiendo a los visitantes descender subterráneamente casi al nivel del agua para aprender más sobre la historia hídrica del municipio.

Te sorprenderá por sus dimensiones, presentando un amplio espacio cubierto con bóvedas de arista que apoyan sobre voluminosos pilares cuadrados de piedra y ladrillo. Antiguamente, se introducían tortugas en el agua de la cisterna para mantener el agua en movimiento para evitar así que se corrompa y ser un indicador natural de la salubridad.