Ni Trillo, ni Orbaneja de Castillo: el pueblo con la cascada más bonita de España es este y es perfecto para una escapada de invierno

Este fin de semana el pueblo celebra la festividad en honor a San Antonio Abad, patrón de la villa. Celebrada de manera anual la tercera semana de enero, son dos días de fiesta en que se levanta una hoguera de ramas de pino en la Plaza de la Iglesia. El sábado por la mañana tiene lugar la bendición de panes y el reparto de obsequios a los habitantes del pueblo. Por la noche, se enciende la hoguera para que aquellos que quieran puedan calentarse con el calor de las brasas. El domingo terminan los actos de Procesión al Santo, con la bendición de animales y “la tirá” de juguetes y enseres por las calles del pueblo.