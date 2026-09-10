El pueblo de casas blancas en el corazón de una Reserva de la Biosfera de la Unesco: una mezquita del siglo IX levantada sobre una basílica visigoda, un castillo con plaza de toros dentro y jamón ibérico de bellota

Se sube a pie. El coche se deja a la entrada del pueblo y el último tramo hasta lo alto se hace andando, entre casas encaladas y cuestas cortas, hasta que aparece el arco de una muralla. Al cruzarlo uno espera un patio de armas, un aljibe, cuatro piedras. Lo que hay es una mezquita levantada hace más de mil años, con su patio de abluciones y su torre convertida en campanario.

Vista panorámica de la localidad de Almonaster la Real / Istock

Cuando alguien dice "mezquita andalusí" piensa en Córdoba: el bosque de columnas, los arcos rojos y blancos, las colas en la puerta. Pero la única mezquita rural de aquella época que ha sobrevivido casi entera no tiene colas ni está en una capital. Está arriba, en un cerro de la sierra de Huelva, dentro del recinto de un castillo y a pocos metros de una plaza de toros, en un municipio de 1.759 vecinos (INE 2025) repartidos entre el núcleo y una veintena de aldeas. Todo esto cabe en el mismo suelo, y ese suelo tiene nombre: Almonaster la Real.

Adriana Fernández

Cinco naves, un mihrab de ladrillo y mil años puestos encima

Lo primero que sorprende dentro es lo pequeño y lo sobrio que es todo. Nada de mármoles ni de fastos. Cinco naves cortas separadas por columnas y capiteles que no se tallaron para ella: son romanos y visigodos reaprovechados, piezas más antiguas que la propia mezquita. Al fondo, el mihrab de ladrillo orientado hacia La Meca. A un lado, el patio de abluciones. Encima, el alminar desde el que se llamaba a la oración, hoy campanario cristiano.

Pintoresco pueblo andaluz de Almonaster La Real. / Istock

La mezquita se construyó entre los siglos IX y X, en plena época califal, sobre los restos de una basílica visigoda anterior (la mayoría de las fuentes la sitúan en el siglo VI). Tras la conquista cristiana del siglo XIII no se derribó: se convirtió en ermita, bajo la advocación de la Concepción, y así sigue. Fue declarada monumento en 1931 y está considerada la única mezquita andalusí conservada casi intacta en España en una zona rural. Ese "casi intacta" se ve pisando el edificio: la planta islámica sigue ahí, con los añadidos cristianos superpuestos sin borrarla. Se visita durante todo el año y la oficina de turismo del pueblo organiza visitas guiadas.

Un castillo, una muralla y una plaza de toros en el mismo cerro

Que la mezquita esté dentro de un castillo, y no al revés, es la parte que casi todo el mundo cuenta mal. El recinto amurallado es lo que queda de la antigua fortaleza -unos 8.000 metros cuadrados de planta irregular, con lienzos de muralla y torres-, y dentro de esa cerca conviven la mezquita-ermita y una plaza de toros. Las fases del muro van de época califal a las reformas almohades y cristianas: la piedra cuenta sola varios siglos de guerras, primero contra el avance cristiano y luego contra el portugués.

Mezquita de Almonaster La Real. / Istock

La plaza de toros es del siglo XIX: se levantó en 1821 aprovechando los sillares del propio castillo -de ahí que la muralla acabara más deteriorada- y se reformó en 1891. Es un coso pequeño, encajado en la topografía del cerro, que hoy se abre de forma puntual, sobre todo para el festejo de la feria de agosto y para actos culturales. Desde lo alto, la vista se abre sobre la dehesa: encinas, alcornoques y castaños hasta donde alcanza. El conjunto es Bien de Interés Cultural y el casco entero fue declarado Conjunto Histórico en 1982.

El pueblo blanco que vuelve a ser andalusí cada octubre

Callejear Almonaster se hace en un rato, y merece la pena perderse. El casco es un dédalo empedrado de casas blancas, con la iglesia gótico-mudéjar de San Martín en un cerro enfrente, desde el que se ve la mezquita al otro lado del valle. Su joya es la Puerta del Perdón, una portada manuelina de piedra caliza gris labrada hacia 1523-1538, con arco conopial y decoración vegetal: está considerada el único ejemplo claro del arte manuelino portugués en Andalucía, un eco directo de las iglesias del Alentejo, aquí al lado.

Calle de la localidad de Almonaster la Real en la provincia de Huelva / Istock

El pueblo tiene un día del año en que deja de ser un pueblo blanco cualquiera. Cada octubre, en torno al 12, se celebran las Jornadas de Cultura Islámica: el casco se llena de zoco, música andalusí, talleres y conciertos, y la mezquita vuelve a acoger oración y actos de la comunidad islámica. La cita cumplió veinticinco años en 2025, con Portugal como invitado a través del festival de Mértola. No es una recreación de postal: reúne a musulmanes y cristianos alrededor del mismo monumento. Ibrahim Hernández, de la Fundación Mezquita de Sevilla, lo resumía así: "Hay conocimiento mutuo, voluntad de convivencia".

En los alrededores puedes ver la famosa Gruta de las Maravillas. / Istock / t

De los castañares al plato: qué hay alrededor

Almonaster está en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, dentro de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, declarada por la Unesco en 2002 y la mayor de la red española, con más de 425.000 hectáreas repartidas entre Huelva, Sevilla y Córdoba. Alrededor, todo invita a alargar el viaje: Jabugo, pegado al término, cuna del ibérico de bellota; Cortegana y su castillo; Alájar y la Peña de Arias Montano; y los castañares que en otoño tiñen la sierra.

La famosa Gruta de las Maravillas, que a veces se atribuye por error a la zona, está en Aracena, a unos quince kilómetros. En la mesa manda la dehesa: jamón ibérico de bellota (aquí ampara la DOP Jabugo), embutidos y productos del cerdo, setas de temporada como los gurumelos de primavera y la castaña. Para rematar la subida al cerro, en el casco funciona el Mesón Miguel Tenorio, instalado en la antigua bodega de un palacete del XIX, con cocina serrana y carnes ibéricas a la brasa.