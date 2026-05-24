Entramos en el pueblo conocido como “la capital mundial del chorizo”: tiene una feria dedicada al embutido, una IGP propia y está a una hora de Madrid

Lo primero que te llamará la atención al llegar a Cantimpalos es que los secaderos son los grandes protagonistas. Pero incluso antes de los secaderos, lo que notarás es un olor muy característico mezcla de pimentón, ajo, orégano y carne curada puesta durante días en maceración. El pueblo, de calles tranquilas y casas bajas, aparece rodeado por campos abiertos de la campiña segoviana. Dentro del pueblo, mires donde mires, verás bares donde el embutido ocupa buena parte de las vitrinas. ¡Se nos hace la boca agua!

Cantimpalos / Istock / 5

Mucha gente llega hasta aquí precisamente por el famoso Chorizo de Cantimpalos, uno de los productos gastronómicos más conocidos de Castilla y León. Pero el viaje también sirve para descubrir un municipio muy ligado todavía a la tradición chacinera, con fábricas familiares, recetas de matanza y un ambiente bastante distinto al de los grandes destinos turísticos de Segovia. Todo ello a menos de dos horas de Madrid.

Adriana Fernández

El chorizo forma parte de la identidad local

La historia reciente de este municipio de poco más de 1.500 vecinos está muy ligada a la industria cárnica y a la elaboración tradicional de embutidos. Durante buena parte del siglo XX, numerosas familias del municipio trabajaron directamente en mataderos, secaderos o pequeñas fábricas artesanales. Con el tiempo, el nombre de Cantimpalos terminó asociado de forma casi automática al chorizo, especialmente dentro de Castilla y León y Madrid.

Pero la tradición llegó además mucho más lejos que la propia provincia (es más, existen documentos comerciales de hace un siglo que recogen transacciones comerciales a México) y desde 2008 el producto cuenta con Indicación Geográfica Protegida propia, lo que ayudó todavía más a consolidar la fama gastronómica del municipio.

Además, el pueblo celebra cada último fin de semana de abril la Feria del Chorizo de Cantimpalos que atrae a numerosos visitantes de distintos puntos de Castilla y León y Madrid, pues está aproximadamente a una hora y 45 minutos por carretera de la capital española y a unos 25 kilómetros de Segovia. Si tienes la oportunidad de ir, es un evento que no hay que perderse. Encontrarás degustaciones populares, puestos gastronómicos y actividades relacionadas con la tradición chacinera del pueblo, pero también conciertos y exposiciones.

Chorizo de Cantimpalos / Istock / 5

La relación entre Cantimpalos y el chorizo tiene además bastante conexión con la tradición de matanza que históricamente marcó la vida rural castellana durante los meses fríos. El clima de esta zona ayudó históricamente además al desarrollo de técnicas de conservación y curación de embutidos, algo que explica la enorme importancia que alcanzó la industria chacinera en distintos pueblos de la provincia. Hoy en día, y según el propio Ayuntamiento, "es el motor de la economía del pueblo y medio de vida de varias generaciones de cantimpalenses".

Y, aunque la tradición viene de lejos, todavía hoy muchos bares y restaurantes de la zona siguen preparando recetas tradicionales donde el chorizo aparece como ingrediente principal tanto en crudo como cocido, desde guisos hasta bocadillos o tapas típicas de Castilla y León. Si quieres un poco de variedad, en los restaurantes y bares del entorno también podrás darte un homenaje de platos muy ligados a la gastronomía segoviana, como asados o sopas castellanas.