El precioso pueblo de Cantabria escondido entre la naturaleza: casas hechas de piedra, un palacio declarado Bien de Interés Cultural y calles Conjunto Histórico-Artístico

Según se dice, Francisco de la Vega fue un chico nacido en el siglo XVII al que siempre le gustó nadar y bucear, por lo que le pusieron el apodo de “Hombre Pez”. Cuando tenía 14 años, su madre le mandó a Bilbao para ser carpintero, pero una noche de San Juan se adentró en la ría de la ciudad y desapareció. Lo que no se esperaba es que 5 años después, en 1679, apareciese nadando entre las olas de Cádiz.