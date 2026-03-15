El pueblo donde mejor se come de Cantabria solo tiene 60 habitantes: cuenta con el mejor cocido montañés de España, está dentro de un parque natural y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
Bárcena Mayor, en el Parque Natural Saja-Besaya, conserva arquitectura tradicional montañesa y es uno de los lugares más conocidos para probar el cocido montañés.
Hay pueblos en los que la comida acaba siendo una parte esencial del viaje. A este pequeño núcleo rural del interior de Cantabria muchos visitantes llegan pensando en un plato concreto y terminan descubriendo un lugar que conserva calles empedradas, arquitectura tradicional y un paisaje que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.
Ese lugar es Bárcena Mayor, una pequeña localidad situada en el municipio de Los Tojos, en pleno Parque Natural Saja-Besaya. Con alrededor de 60 habitantes, el pueblo se ha convertido con los años en uno de los destinos más conocidos del interior de la región para quienes buscan gastronomía tradicional en un entorno rural muy bien conservado.
Un pueblo histórico en el interior de Cantabria
Bárcena Mayor fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979 por ser un conjunto homogéneo y bien conservado de arquitectura montañesa.
Las casas del pueblo están construidas en piedra, con balconadas de madera y tejados de teja roja. Muchas de ellas conservan elementos vinculados a la vida rural, como portones amplios o antiguas dependencias ganaderas integradas en las propias viviendas.
Aquí, a diferencia de otros pueblos turísticos, la estructura urbana apenas ha cambiado y mantiene una imagen bastante fiel a la que tuvo durante siglos.
El cocido montañés que ha hecho famoso al pueblo
Aunque su arquitectura y su entorno natural son parte fundamental de su atractivo, la gastronomía ha contribuido sin lugar a dudas a la popularidad del pueblo.
En varios restaurantes de Bárcena Mayor se puede probar el cocido montañés, uno de los platos más conocidos de la cocina cántabra que se prepara a base de alubias blancas, berza y diferentes partes del cerdo. Este manjar suele servirse en grandes soperas para compartir y, aunque es muy contundente, es imposible no repetir.
Bárcena Mayor se ha convertido en uno de los lugares más populares de Cantabria para comer cocido montañés y si tienes la suerte de pasar por el pueblo, no dejes de probar el del restaurante La Solana, que en 2025 se llevó el premio al mejor cocido montañés (¡por tercera vez!) otorgado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.
Un entorno natural rodeado de bosques
El pueblo se encuentra dentro del Parque Natural Saja-Besaya, uno de los espacios naturales más extensos de la comunidad formado por montes y valles cubiertos de robles y hayas. Desde el propio pueblo parten varios caminos y senderos que permiten recorrer el entorno y adentrarse en los bosques del parque natural.
Y aquí elegir el momento de hacer una excursión va según los gustos. Hay quien prefiere darse el homenaje del cocido tras una ruta de senderismo por el parque, y aquel que opta por hacerlo tras comerse el puchero para bajarlo. Lo que está claro es que siempre te va a volver a apetecer una vez lo hayas probado por primera vez.
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