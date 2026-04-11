El pueblo con las cuevas más importantes de España: es conocido como la "Capilla Sixtina del arte rupestre" y tiene una colegiata del siglo XII
Este pueblo cántabro se encuentra junto a la Cueva de Altamira, uno de los referentes del arte rupestre a nivel mundial.
Llegar a Santillana del Mar, a medio camino entre Santander y Suances, es entrar en un espacio donde casi todo te lleva a otra época. Este pequeño pueblo cántabro es considerado uno de los conjuntos históricos mejor conservados del norte de España y una de las villas medievales más notables del país por su casco histórico.
La imagen medieval de Santillana del Mar, bastante conocida por sus calles empedradas y casonas de piedra con escudos nobiliarios, es solo una parte de lo que define este lugar declarado como Conjunto Histórico-Artístico en 1889. A pocos minutos del casco histórico se encuentra uno de los enclaves más relevantes del arte prehistórico europeo.
Altamira, una referencia mundial del arte rupestre
A las afueras del núcleo urbano están las Cuevas de Altamira, descubiertas en 1879. Sus pinturas, especialmente los bisontes policromos, forman parte de uno de los conjuntos más conocidos del arte rupestre y la cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Las representaciones abarcan distintos momentos del Paleolítico superior, y se cree que pueden superar los 30.000 años en algunos casos, lo que las hace uno los yacimientos más relevantes del mundo y se ha ganado el apodo de “Capilla Sixtina del arte rupestre”.
Hoy en día, el acceso a la cueva original está muy restringido para garantizar su conservación, por lo que la visita se realiza principalmente en la Neocueva de Altamira, una reproducción que permite observar los famosos bisontes con bastante fidelidad.
La colegiata de Santa Juliana, el centro de un pueblo que se ha conservado sin grandes cambios
En el corazón de Santillana del Mar se encuentra la Colegiata de Santa Juliana, uno de los ejemplos más representativos del románico en Cantabria y que es parte del origen de este rincón cántabro.
La construcción actual se sitúa en el siglo XII, aunque el origen del conjunto es anterior cuando en el lugar había una abadía dedicada a la mártir Santa Juliana (siglo III).
El claustro, con sus capiteles esculpidos, es uno de los espacios más destacados, pero más allá de su valor arquitectónico, la colegiata es la gran protagonista, puesto que organiza el espacio del pueblo.
Qué tener en cuenta antes de ir
La visita al casco histórico no requiere demasiado tiempo, pero sí conviene elegir bien el momento. En verano y fines de semana la afluencia es alta y las calles principales pueden llenarse con rapidez. Además, el casco histórico tiene acceso restringido al tráfico durante gran parte del día, por lo que conviene utilizar los aparcamientos habilitados en las entradas del municipio.
En cuanto a las Cuevas de Altamira, es importante tener claro que el acceso a la original es muy limitado. La opción habitual es la neocueva, integrada en el museo, que permite entender el conjunto sin poner en riesgo su conservación. La entrada al museo es gratuita en determinados días y horarios, pero conviene reservar con antelación, ya que el aforo es limitado.
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