El pueblo con las cuevas más importantes de España: es conocido como la "Capilla Sixtina del arte rupestre" y tiene una colegiata del siglo XII

En cuanto a las Cuevas de Altamira, es importante tener claro que el acceso a la original es muy limitado. La opción habitual es la neocueva, integrada en el museo, que permite entender el conjunto sin poner en riesgo su conservación. La entrada al museo es gratuita en determinados días y horarios, pero conviene reservar con antelación, ya que el aforo es limitado.