El pueblo de Cantabria que tiene el balneario con las aguas más calientes de España: son perfectas para problemas reumáticos, dermatológicos y respiratorios
Este balneario es un lugar de ensueño para cualquier amante de la naturaleza y del bienestar.
Las aguas termales han sido muy bien consideradas desde tiempos inmemoriales como un remanso de paz y bienestar que todos merecemos probar al menos una vez en la vida. Los primeros seres humanos que se bañaron en ellas no sabían exactamente de qué estaban disfrutando, pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que tenía propiedades beneficiosas para la salud tanto mental como física.
Sin embargo, hasta el siglo XVIII no se empezaron a explotar como aguas con virtudes curativas, aunque todavía no existían instalaciones adecuadas. Lo que sí estaba intacto era el entorno en el que se ubican los balnearios. Uno de los más bonitos y preciados del país se ubica en los Picos de Europa, en la provincia de Cantabria, y cuenta con las aguas más cálidas de España: de La Hermida brota el agua a unos 60 grados.
De ser una modesta casa de baños a uno de los balnearios más lujosos
En 1842 se levantó una modesta casa de baños con habitaciones en la planta superior y pilas termales en la inferior. Con el paso del tiempo se transformó en el complejo de lujo que es hoy, un balneario donde todavía se respira la historia de sus orígenes. La tradición se entremezcla con instalaciones modernas como chorros, saunas, piscinas termales y baños de vapor en medio de la naturaleza. A día de hoy, el balneario cuenta con tres manantiales diferentes.
Sus aguas son ricas en sulfatos y bicarbonatos, indicadas para aliviar problemas reumáticos, dermatológicos o respiratorios. Pero lo mejor es el bienestar que producen en cuanto introduces un pie en ellas. En el complejo hay un amplio circuito de tratamientos naturales y una impresionante zona de piscinas. El espacio más llamativo es la Cueva Termal, un santuario mineral en la parte trasera del edificio donde el agua se convierte en una luminosa cascada.
Cuando cae la noche, La Hermida ofrece sesiones nocturnas solo indicadas para adultos entre las 23:00 y las 01:00 horas. Se trata de una experiencia muy romántica que completa a la perfección todo el día de relax que se vive en mitad de uno de los paisajes más bellos y espectaculares de la Península Ibérica, los Picos de Europa. Este entorno es bonito por su naturaleza, pero también por los pueblos que se salpican por la zona.
Pueblos y entorno natural repletos de belleza
El balneario se ubica en el desfiladero de La Hermida, una localidad flanqueada por el río Deva. En la Edad Media funcionó como paso de peregrinos que se dirigían hacia el monasterio de Santo Toribio de Liébana. En el mirador de Santa Catalina es desde donde mejores vistas se obtienen de las casas de piedra y tejados rojizos, la ermita de San Pelayo o la iglesia parroquial modernista. A ella se llega atravesando una ruta circular de 12 kilómetros.
En esta ruta nos topamos con los restos de la fortaleza Bolera de los Moros, aunque también se puede ir en coche hasta la ermita de Santa Catalina y recorrer un sendero de 3 kilómetros por la Senda Mitológica del Monte Hozarco. Otras zonas cercanas a las que merece la pena acercarse son las de Cicera con el sendero Las Agüeras, la Cueva del Soplao, los Bosques de Secuoyas o Fuente Dé en el valle de Liébana.
