El pueblo de Canarias que la ONU ha elegido como uno de los mejores del mundo: con el pinar más grande de la isla, un yacimiento arqueológico impresionante y un entorno natural único

Por otro lado, el casco histórico conserva el aspecto tradicional del pueblo, con casas blancas sobre las laderas de los barrancos, algunas casonas del siglo XIX, el Centro Cultural de la Villa, el Ayuntamiento y el monumento más emblemático, la iglesia de la Concepción, un edificio que se erigió sobre una ermita primitiva de 1515. Todos estos rincones y otros muchos secretos conforman el que ya es uno de los pueblos más bonitos del mundo según la ONU.