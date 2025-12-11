El pueblo de Canarias que la ONU ha elegido como uno de los mejores del mundo: con el pinar más grande de la isla, un yacimiento arqueológico impresionante y un entorno natural único
Como cada año desde hace cuatro, la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) galardona a los mejores pueblos del mundo y hay uno de Canarias muy destacado.
Es imposible que la riqueza patrimonial, cultural y natural de las islas Canarias no llame la atención de cualquiera que las visite. Su paisaje volcánico junto a las costas paradisíacas hace que sea una de las regiones más especiales de España, de Europa y de todo el planeta. Entre montañas, acantilados, volcanes y playas se esconden también algunos pueblos recónditos, donde la tradición y la belleza reinan por encima de todo.
Uno de esos pueblos es Agaete, en Gran Canaria, y ha sido uno de los reconocidos por Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) como Best Tourism Village 2025. En esta cuarta edición de los premios a los pueblos más bonitos del mundo, ha habido 52 galardonados, de los cuales tan solo dos son españoles: Agaete en Gran Canaria y Ezcaray en La Rioja. Dos polos opuestos que destacan por su diversidad cultural y riqueza paisajística.
Un pueblo donde la naturaleza es la reina
Esta villa marinera de algo más de 5.600 habitantes se alza como un auténtico tesoro natural y patrimonial de la isla. Por un lado, las aguas del Atlántico; por el otro, el pinar más espectacular de Gran Canaria; y por el último flanco, las abruptas cumbres del valle de Agaete. Se enmarca en el Parque Natural de Tamadaba, entre palmerales, plantaciones de café y frondosos pinares que crean un paisaje único y muy impresionante.
Toda su naturaleza se recorre a través de rutas de senderismo de las que cualquiera quedaría prendado, desde las que se observan elementos tan fotogénicos como el Roque Faneque, uno de los acantilados activos más elevados del mundo con más de mil metros de altura. En el interior del parque natural se encuentra el mayor pinar de Gran Canaria, que parece volar sobre profundos barrancos y acantilados que caen perezosos hacia el océano.
Su esencia también se aprecia en las costas, con piscinas naturales como Las Salinas, con vistas al océano y a los acantilados. Por allí se encuentra el Puerto de las Nieves, con pescadores y restaurantes que sirven la comida más tradicional, como la ropa vieja de pulpo. Aquí mismo se halla el famoso tríptico de Nuestra Señora de las Nieves en el interior de una ermita, obra de Joos Van Cleve en el siglo XVI.
Del yacimiento arqueológico más importante de Canarias al casco histórico
Sin embargo, su espacio más llamativo es la necrópolis de Maipés, uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Gran Canaria. Se trata de un espacio funerario de la cultura aborigen que se ubica sobre material volcánico, de ahí que se considere tan especial. Es lo que se llama un malpaís o colada volcánica que conserva un antiguo cementerio con unas 700 tumbas, algunas excavadas hace más de 1.300 años.
Por otro lado, el casco histórico conserva el aspecto tradicional del pueblo, con casas blancas sobre las laderas de los barrancos, algunas casonas del siglo XIX, el Centro Cultural de la Villa, el Ayuntamiento y el monumento más emblemático, la iglesia de la Concepción, un edificio que se erigió sobre una ermita primitiva de 1515. Todos estos rincones y otros muchos secretos conforman el que ya es uno de los pueblos más bonitos del mundo según la ONU.
