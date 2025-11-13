El pueblo de Cáceres con una de las termas romanas mejor conservadas del mundo: rodeadas por paisajes de montaña únicos y en la Vía de la Plata

Su planta es circular, con un diámetro de ocho metros, y está cubierto por una bóveda semiesférica con iluminación cenital. Se encuentra en el interior del edificio construido entre finales del siglo XIX y principios del XX, y en él se pueden visitar tanto los restos de las termas, como un pequeño museo donde se exponen elementos relacionados con la civilización romana encontrados en la zona.