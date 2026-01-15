El pueblo de Cáceres que no tiene habitantes pero que recibe miles de turistas todos los días: una joya fortificada del siglo IX que ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico

A parte del hecho de que hay algunas calles del pueblo que siguen abandonadas y no se pueden transitar, y que está terminantemente prohibido entrar en las viviendas, hay que tener en cuenta que hay unos horarios de acceso establecidos, los cuales se tienen que respetar. Excepto los lunes, que está cerrado, la visita al pueblo es de acceso gratuito todos los días de la semana, con variaciones de horarios dependiendo de la época del año: de noviembre a marzo abre de 10 a 13.30h y de 16 a 18h, y de abril a octubre de 10 a 13.30h y de 16 a 20h.