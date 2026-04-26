El pueblo más 'cabezón' de España está en Aragón: un pequeño enclave en Huesca con su propia fábrica de cerveza

A los aragoneses se les ha atribuido tradicionalmente en el resto de España el tópico de ser tercos y cabezones, una fama popular que, lejos de entenderse solo en sentido negativo, suele relacionarse con cualidades muy valoradas como la tenacidad, la rasmia y la perseverancia. Este carácter firme y resistente se asocia a los nacidos en Zaragoza, Huesca y Teruel, a quienes muchas veces se describe como personas que defienden sus ideas con convicción, que no se rinden con facilidad y que afrontan las dificultades con una mezcla de orgullo, esfuerzo y constancia muy ligada a la identidad aragonesa.

Otra de las particularidades de Aragón es sin duda el topónimo de los pueblos. Haciendo una ruta por las tres provincias se pueden encontrar localidades con nombres muy curiosos como Atea, Moros, Contamina, Lafortunada, Torrijas, Bello, Bea, Codo, Guasa, Bailo, Triste, Libros, La Cuba, Torrelacárcel o incluso Cabra de la Mora. En el listado se encuentran nombres de países, de persona y otras curiosidades que llaman la atención de cualquier conductor que circule por una carretera aragonesa.

Adriana Fernández

Dentro del mapa de Aragón, donde también se pueden visitar alguno de los pueblos más bonitos de España como Albarracín, Aínsa, Alquézar o Valderrobres, se encuentra el 'pueblo más cabezón' de toda España: Lacabezonada. Se trata de una pequeña localidad de la provincia de Huesca perteneciente al municipio de La Fueva en la comarca del Sobrarbe con muy pocos habitantes.

El topónimo nada tiene que ver con la cabezonería de los vecinos. Lacabezonada coge el nombre de 'La Cabecera de la Nata' ya qye se encuentra muy próximo al nacimiento del río La Nata. La localidad, situada a 760 metros de altitud, a los pies de la sierra Ferrera y se accede por la carretera N-260. El pueblo está compuesto por un conjunto de casas diseminadas, algunas de las cuales se agrupan en pequeños barrios. Tradicionalmente, la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, aunque ha crecido mucho el turismo rural.

Lacabezonada tiene una pequeña ermita románica situada en una propiedad privada. La ermita de Santa Cruz es una sencilla construcción de sillarejo con losa a dos aguas de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón. Cabe recordar que esta pequeña localidad perteneció durante todo el siglo XI al antiguo ayuntamiento de Toledo de la Nata, al que sus antiguos vecinos se referían, siguiendo a Madoz, como el Toledo de Aragón, más grande que el Toledo de Castillo.

Una fábrica de cerveza y una mini 'Oktoberfest' en verano

A pesar de su pequeño tamaño, en Lacabezonada cuenta con su propia fábrica de cerveza. Seis jóvenes del Pirineo -Alejandro Lanau, Gonzalo Fernández, Guillermo Brun, Miguel Puyalto, Nicolás Brun y Víctor Lanau, decidieron poner en marcha Cerveza Rondadora, que tiene su propia fábrica de cerveza en la localidad oscense. Un centro que es visitable previo aviso. "Tenemos una capacidad productiva de 120.000 litros anuales, con una sala de cocción diseñada a medida por nosotros, que cuenta con un filtro de templa de Landaluce como pieza principal y un hervidor con calandria, que nos permite una enorme versatilidad y calidad en las recetas", explican en su página web.

Rondadora también potencia el turismo en Lacabezonada, donde se celebra desde hace varios años el Festival Rondadora en el que se podrán consumir cervezas artesanas en un entorno único del Pirineo. El festival cervecero, que también apuesta por la música y los juegos tradicionales, se desarrollará este año el 5 y 6 de junio y las entradas ya están a la venta en la web de la cervecería.