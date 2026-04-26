Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bali europeoCastillo románticoViajes legendariosEstación de mármolSendero PirineosFiordos Castilla y León
instagram

El pueblo más 'cabezón' de España está en Aragón: un pequeño enclave en Huesca con su propia fábrica de cerveza

En verano también se celebra en la pequeña localidad pirenaica un festival muy cervecero.

Cuenta con una ermita románica impresionante

Cuenta con una ermita románica impresionante / Istock / Nicolas Micolani

Luis Alloza

RRSS WhatsApp

A los aragoneses se les ha atribuido tradicionalmente en el resto de España el tópico de ser tercos y cabezones, una fama popular que, lejos de entenderse solo en sentido negativo, suele relacionarse con cualidades muy valoradas como la tenacidad, la rasmia y la perseverancia. Este carácter firme y resistente se asocia a los nacidos en Zaragoza, Huesca y Teruel, a quienes muchas veces se describe como personas que defienden sus ideas con convicción, que no se rinden con facilidad y que afrontan las dificultades con una mezcla de orgullo, esfuerzo y constancia muy ligada a la identidad aragonesa.

Otra de las particularidades de Aragón es sin duda el topónimo de los pueblos. Haciendo una ruta por las tres provincias se pueden encontrar localidades con nombres muy curiosos como Atea, Moros, Contamina, Lafortunada, Torrijas, Bello, Bea, Codo, Guasa, Bailo, Triste, Libros, La Cuba, Torrelacárcel o incluso Cabra de la Mora. En el listado se encuentran nombres de países, de persona y otras curiosidades que llaman la atención de cualquier conductor que circule por una carretera aragonesa.

El monasterio Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la Corona de Aragón: es el más grande de Europa y está en un pueblo de 893 habitantes perfecto para primavera

El monasterio Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la Corona de Aragón: es el más grande de Europa y está en un pueblo de 893 habitantes perfecto para primavera

Adriana Fernández

Dentro del mapa de Aragón, donde también se pueden visitar alguno de los pueblos más bonitos de España como Albarracín, Aínsa, Alquézar o Valderrobres, se encuentra el 'pueblo más cabezón' de toda España: Lacabezonada. Se trata de una pequeña localidad de la provincia de Huesca perteneciente al municipio de La Fueva en la comarca del Sobrarbe con muy pocos habitantes.

El topónimo nada tiene que ver con la cabezonería de los vecinos. Lacabezonada coge el nombre de 'La Cabecera de la Nata' ya qye se encuentra muy próximo al nacimiento del río La Nata. La localidad, situada a 760 metros de altitud, a los pies de la sierra Ferrera y se accede por la carretera N-260. El pueblo está compuesto por un conjunto de casas diseminadas, algunas de las cuales se agrupan en pequeños barrios. Tradicionalmente, la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, aunque ha crecido mucho el turismo rural.

Lacabezonada tiene una pequeña ermita románica situada en una propiedad privada. La ermita de Santa Cruz es una sencilla construcción de sillarejo con losa a dos aguas de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón. Cabe recordar que esta pequeña localidad perteneció durante todo el siglo XI al antiguo ayuntamiento de Toledo de la Nata, al que sus antiguos vecinos se referían, siguiendo a Madoz, como el Toledo de Aragón, más grande que el Toledo de Castillo.

Una fábrica de cerveza y una mini 'Oktoberfest' en verano

A pesar de su pequeño tamaño, en Lacabezonada cuenta con su propia fábrica de cerveza. Seis jóvenes del Pirineo -Alejandro Lanau, Gonzalo Fernández, Guillermo Brun, Miguel Puyalto, Nicolás Brun y Víctor Lanau, decidieron poner en marcha Cerveza Rondadora, que tiene su propia fábrica de cerveza en la localidad oscense. Un centro que es visitable previo aviso. "Tenemos una capacidad productiva de 120.000 litros anuales, con una sala de cocción diseñada a medida por nosotros, que cuenta con un filtro de templa de Landaluce como pieza principal y un hervidor con calandria, que nos permite una enorme versatilidad y calidad en las recetas", explican en su página web.

Noticias relacionadas y más

Rondadora también potencia el turismo en Lacabezonada, donde se celebra desde hace varios años el Festival Rondadora en el que se podrán consumir cervezas artesanas en un entorno único del Pirineo. El festival cervecero, que también apuesta por la música y los juegos tradicionales, se desarrollará este año el 5 y 6 de junio y las entradas ya están a la venta en la web de la cervecería.

TEMAS

  1. Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo
  2. Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
  3. La ciudad donde mejor se come de Castilla-La Mancha es una joya medieval intacta: tiene un aperitivo histórico y es conocida por ser un despliegue de estilos románico, barroco, gótico y renacentista
  4. La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
  5. El pueblo de 3.000 habitantes donde comer 'el mayor manjar del mundo': recomendado por Martín Berasategui, es el paraíso del pescado y tiene una iglesia del siglo XIII
  6. La ciudad con la única muralla romana entera del mundo es un paraíso gastronómico: vive custodiada por 71 torres legendarias, es Patrimonio de la Unesco, y su tapeo es famoso en toda España
  7. El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 40 euros: tiene vagones de la Belle Époque, vistas al mayor lago de agua dulce de Europa Occidental y un horario especial
  8. Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el 'Himalaya español', con cumbres de caliza, bosques de hayas milenarios y una fauna única

El pueblo más 'cabezón' de España está en Aragón: un pequeño enclave en Huesca con su propia fábrica de cerveza

El pueblo más 'cabezón' de España está en Aragón: un pequeño enclave en Huesca con su propia fábrica de cerveza

Dormir en un palacio del siglo XVII donde también lo hizo Napoleón

Dormir en un palacio del siglo XVII donde también lo hizo Napoleón

Este recorrido por la costa más salvaje del Atlántico es uno de los más espectaculares del norte

Este recorrido por la costa más salvaje del Atlántico es uno de los más espectaculares del norte

Lo dice la Organización Mundial del Turismo: el pueblo más bonito del mundo está en España, tiene casas de piedra del siglo XVI y está construido sobre un abismo

Lo dice la Organización Mundial del Turismo: el pueblo más bonito del mundo está en España, tiene casas de piedra del siglo XVI y está construido sobre un abismo

Uno de los bosques mejor conservados de Europa está en Galicia y tiene un monasterio de más de 1.000 años

Uno de los bosques mejor conservados de Europa está en Galicia y tiene un monasterio de más de 1.000 años

Una de las ciudades con más bares de España tiene también una de las catedrales más famosas del mundo

Una de las ciudades con más bares de España tiene también una de las catedrales más famosas del mundo

El castillo de Valladolid con una bodega subterránea donde se guarda el mejor vino de la Ribera

El castillo de Valladolid con una bodega subterránea donde se guarda el mejor vino de la Ribera

Las 10 estaciones de tren más espectaculares de España

Las 10 estaciones de tren más espectaculares de España