Recuerda mis palabras: este pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de solo 180 habitantes será el más codiciado de este verano por la belleza de sus campos de lavanda y sus cascadas
Uno de los pueblos medievales más bonitos de Burgos, es ideal para una escapada rural.
El tiempo pasa volando, y antes de que nos demos cuenta, ya tendremos el verano llamando a la puerta con ganas de entrar en nuestras vidas de nuevo. Con el verano no solo llegan los días soleados y de altas temperaturas; llega también el momento en el que la gran mayoría de la población hace sus vacaciones, por lo que toca pensar, como cada año, a dónde vamos a hacer un viaje.
Aparte de visitar países y ciudades internacionales, mucha gente suele optar por instalarse en la segunda residencia del pueblo en el que han crecido, ya sea en el campo o la costa. Pero hay mucha gente que, desafortunadamente, no tiene la suerte de tener una segunda residencia (o simplemente no les apetece), por lo que suelen hacer una escapadita a alguno de los incontables pueblos que hay repartidos por el país, todos con un encanto y personalidad propios.
Un entorno rural que huele de maravilla
En la parte nororiental de la provincia de Burgos, a escasos minutos de la ciudad de Miranda de Ebro, el pequeño municipio de Santa Gadea del Cid es uno de estos pueblos que se presentan como una alternativa ideal para pasar las vacaciones de verano. Declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1973, el pueblo tiene una población de tan solo 180 habitantes, por lo que la paz y la tranquilidad están más que garantizadas.
Junto con el entramado de origen medieval que da forma al pueblo, uno de los grandes atractivos de Santa Gadea del Cid son los campos de lavanda que hay a menos de cinco minutos de las afueras. Se trata del Granero de San Francisco, finca ubicada en los restos del antiguo convento de San Francisco y San Bartolomé, un proyecto apasionante de cultivo y transformación de lavanda, y que conserva el patrimonio y fomenta nuevas oportunidades de desarrollo. Pasearse por los campos de lavanda que rodean el granero es una auténtica experiencia para los sentidos, donde se mezclan los vivos colores del entorno con el delicado olor de la lavanda.
Perderse por las calles del pueblo
El papel de enclave estratégico para la defensa de la frontera entre los reinos de Castilla y Navarra todavía esta presente en el ambiente de las calles y plazas Santa Gadea. Este rol se hace evidente en las ruinas del castillo y sus murallas que se conservan en lo alto de un montículo rocoso que se alza en los límites del pueblo; se trata de una fortaleza datada del siglo XV, de la cual se conservan dos cubos huecos, tramos de la muralla y dos de sus tres puertas, así como la torre del homenaje, que alcanza seis metros de altura.
Paseando por las calles se pueden observar los arcos de las Eras y de Encima de la Villa, las dos puertas de la muralla que se conservan; la bonita ermita de la Virgen de las Eras, de un marcado estilo románico; o la Iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo gótico y de la que destaca su capitel, decorado con las figuras de Adán y Eva junto al Árbol de la Vida. Pero si hay un templo religioso importante en Santa Gadea del Cid, ese es el Monasterio de Nuestra Señora del Espino. Construido en estilo gótico durante la primera mitad del siglo XV, es en el convento donde, durante un tiempo, se guardó el manuscrito original del Cantar del Mío Cid.
Espacio natural de ensueño
Más allá de los campos de lavanda que rodean el pueblo, Santa Gadea del Cid cuenta con cantidad de rutas de senderismo que recorren las montañas y valles de su entorno natural. La zona cuenta con numerosos trazados que atraviesan preciosos paisajes, los cuales se pueden recorrer tanto a pie como en bicicleta, y llevan hasta cascadas y cañones. Así que ya sabes, si todavía no sabes donde pasar tu verano, Santa Gadea del Cid es tu mejor opción.
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