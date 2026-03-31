Recuerda mis palabras: este pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de solo 180 habitantes será el más codiciado de este verano por la belleza de sus campos de lavanda y sus cascadas

Paseando por las calles se pueden observar los arcos de las Eras y de Encima de la Villa, las dos puertas de la muralla que se conservan; la bonita ermita de la Virgen de las Eras, de un marcado estilo románico; o la Iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo gótico y de la que destaca su capitel, decorado con las figuras de Adán y Eva junto al Árbol de la Vida. Pero si hay un templo religioso importante en Santa Gadea del Cid, ese es el Monasterio de Nuestra Señora del Espino. Construido en estilo gótico durante la primera mitad del siglo XV, es en el convento donde, durante un tiempo, se guardó el manuscrito original del Cantar del Mío Cid.