El pueblo más bonito de Zamora: noches a 12 grados y a un paso del lago más profundo de España
Si estás buscando destino para los días que quedan de agosto, toma nota, porque en este pueblo vas a necesitar una chaqueta cuando se vaya el sol.
Muy cerca de la frontera con Galicia y Portugal, en el extremo noroeste de Zamora, el pueblo más bonito de la comarca de Sanabria se eleva a casi mil metros sobre el nivel del mar. Esta altitud, sumada a su enclave entre montañas y bosques, regala al viajero un clima privilegiado: mientras la mayoría del país soporta olas de calor, aquí las noches bajan hasta los 10 o 12 grados en verano.
Sobre el valle del río Tera aparece ante nosotros Puebla de Sanabria, pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1994. Y, ojo, puesto que este pueblo zamorano no solo es uno de los más bellos de Castilla y León, sino que permite dormir con manta en pleno agosto, mientras que, por el día a tan solo 15 minutos en coche permitirá al explorador disfrutar del lago más profundo de la península.
Un casco histórico de postal
Lo primero que llama la atención al llegar a Puebla de Sanabria es la armonía de su casco urbano. Parece un pueblo sacado de un cuento que nada tiene que envidiar a Lanuza o al que está considerado el pueblo más bonito de España según la IA. Casas de piedra oscura, tejados de pizarra, balcones con flores y calles empinadas (sí, en Puebla prepárate para las cuestas) que nos conducen hacia el castillo de los Condes de Benavente.
Construido en el siglo XV, es uno de los emblemas del pueblo. Desde sus torres el viajero obtendrá unas vistas inmejorables del entorno natural: montañas verdes, cielos de un azul como no se ve en otros puntos de nuestra geografía y el río Tera cruzando el valle.
Junto al castillo, la iglesia de Santa María del Azogue, también merece una parada y unas cuantas fotografías. Si necesitas algunos consejos de experto para sacar las mejores instantáneas, puedes leerlos aquí. Construida entre los siglos XII y XIII, destaca por su mezcla de estilos románico y gótico. Y, a pocos metros, el Ayuntamiento se levanta como otro ejemplo de arquitectura tradicional bien conservada, con su doble arcada y la fachada con un escudo señorial.
Caminar por Puebla es un regalo para los sentidos. Al caer la tarde, los vecinos de los pueblos de la zona se animan a acercarse para tomar algo en la plaza del Ayuntamiento, refrescarse en la playa fluvial bañada por el Tera o, simplemente, pasear por la zona aledaña a la estación de tren.
Gastronomía: habones, ternera o pulpo
La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Puebla de Sanabria, que siempre es sinónimo de buena mesa. Aquí se come bien y de forma abundante. A los pocos restaurantes ‘de siempre’ que resisten el paso del tiempo, se han sumado un sinfín de nuevos establecimientos que homenajean al mejor producto de la zona: desde habones sanabreses a ternera de Aliste, pasando por un pulpo a la sanabresa (una variante el pulpo a feira gallego). Y todo acompañado de vinos de la cercana D.O. Toro o de una cerveza artesanal local.
La oferta de alojamientos también es variada. Desde pequeños hoteles boutique ubicados en antiguas casas señoriales hasta casas rurales con chimenea y vistas al monte. El descanso está garantizado, pero si se prefiere, también se puede disfrutar hasta el amanecer en cualquiera de los pueblos de Sanabria que se van turnando a lo largo de agosto para celebrar sus fiestas patronales.
A un paso del lago más profundo de España
Puebla de Sanabria no solo ofrece un patrimonio impresionante. Uno de sus mayores atractivos naturales se encuentra a tan solo 8 kilómetros: el lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de la Península Ibérica y el más profundo de España, con más de 50 metros en algunas zonas.
Formado durante la última glaciación, este lago de origen natural es un espectáculo. Sus aguas transparentes invitan al baño, pero debemos advertir al viajero de su temperatura, no apta para los más frioleros pero perfecta para reactivar la circulación. Las zonas de baño están perfectamente habilitadas, pero en agosto conviene madrugar para no encontrar los parkings con el letrero de Completo.
El viajero puede acercarse al Centro de Interpretación del lago, que ayuda a comprender la historia geológica, la biodiversidad y la importancia ecológica del parque natural que lo rodea. Senderos como el que lleva a la laguna de los Peces o al cañón del Tera permiten a los amantes del senderismo adentrarse en uno de los paisajes más espectaculares del noroeste español.
En definitiva, Puebla de Sanabria tiene algo especial: no solo es el pueblo más bonito de Zamora, sino también uno de los más auténticos. Un tesoro en el que el viajero podrá disfrutar de noches a 12 grados y a un paso del lago más profundo de España.
Síguele la pista
Lo último