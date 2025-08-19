El pueblo más bonito de Zamora: noches a 12 grados y a un paso del lago más profundo de España

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Puebla de Sanabria, que siempre es sinónimo de buena mesa. Aquí se come bien y de forma abundante. A los pocos restaurantes ‘de siempre’ que resisten el paso del tiempo, se han sumado un sinfín de nuevos establecimientos que homenajean al mejor producto de la zona: desde habones sanabreses a ternera de Aliste, pasando por un pulpo a la sanabresa (una variante el pulpo a feira gallego). Y todo acompañado de vinos de la cercana D.O. Toro o de una cerveza artesanal local.