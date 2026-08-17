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El pueblo más bonito de Teruel no es Albarracín: es una fortaleza medieval a 1.400 metros de altitud con portales góticos y solo 141 habitantes

Teruel esconde joyas medievales por doquier, entre ellas este precioso pueblo que no alcanza los 200 habitantes.

Es uno de los pueblos más bonitos de Teruel y de toda España.

Es uno de los pueblos más bonitos de Teruel y de toda España. / Istock

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Lidia Lozano

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Al hablar de rincones bonitos y preciados de Teruel, casi siempre se menciona el pueblo de Albarracín, considerado de los más bellos del mundo. La provincia no es de las más visitadas ni famosas de España, pero, para el caso, es mucho mejor. Esos pueblos fantasiosos donde reina la calma pueden permitirse mantenerse así todo el año. No sucede en Albarracín, ya con fama mundial, pero sí en Puertomingalvo, que bien podría retarle a un duelo de belleza.

Sin restarle a Albarracín el prestigio que se merece, hoy viajamos hasta Puertomingalvo, uno de los pueblos más bonitos de Teruel y de todo Aragón. Está enclavado en la Serranía del Maestrazgo y cuenta solo con 141 habitantes. Como reza la web de Turismo de Aragón, "alzado sobre un espolón rocoso, está coronado por su castillo del siglo XIII, uno de los mejor conservados de la zona". Parte de una fortaleza que antaño lo protegía de invasores.

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Adriana Fernández

Un castillo con misterio

Esta fortaleza esconde un enigma muy curioso, que es que no se sabe exactamente cuándo se erigió. La referencia más antigua que se conserva es del siglo XII, cuando los cristianos llegaron a la zona, así que se cree que podría pertenecer a la época árabe y haber sido construido entre los siglos X y XI. Después, queda abandonada y en el XV empieza a deteriorarse. Es entonces cuando se convierte en el cementerio del pueblo.

El Castillo de Puertomingalvo

El Castillo de Puertomingalvo / Istock / curtoicurto

Desde entonces y hasta la década de 1980, la decadencia va in crescendo, pero por fin llegó el proyecto de restauración y se transformó en un museo etnológico para preservar el pasado y el presente de la región. Esto fue lo que lo convirtió en uno de los principales atractivos de Puertomingalvo, junto a la Casa del Ayuntamiento gótica, con una fachada de sillería en piedra, vanos germinados y arcos de medio punto adovelado en las puertas que data del siglo XIV.

Calles medievales de Puertomingalvo

Calles medievales de Puertomingalvo / Istock / Ana del Castillo

Restos de un pasado musulmán y medieval

De aquel pasado musulmán no solo queda en pie el castillo, sino que también se conservan otros restos. La iglesia de la Virgen de la Purificación y San Blas, de estilo neobarroco, es del siglo XVIII pero originalmente se erigió en el XIV, como una pequeña capilla gótica que aprovechaba los restos de otro edificio árabe. La Guerra Civil hizo que perdiera prácticamente todo, como el órgano o el retablo del altar; pero aún conserva la pila bautismal del XIV o las pinturas de la cúpula.

La Iglesia de la Purificación y San Blas en Puertomingalvo

La Iglesia de la Purificación y San Blas en Puertomingalvo / Istock / Uvamen

El Portal Alto o Portal de San Antonio, conocido así por la imagen que preside su entrada, es un vestigio de la fortificación que fue testigo de la presencia musulmana. Al igual que el Portalico, uno de los tramos más emblemáticos de la muralla. Y fuera de la era musulmana, el Hospicio de Santa María de Gracia, un antiguo hospital de niños del siglo XV que más adelante se utilizaría como escuela y, posteriormente, como centro para mayores.

Uno de los principales portales de la muralla de Puertomingalvo

Uno de los principales portales de la muralla de Puertomingalvo / Istock / Ana del Castillo

El mejor restaurante de la provincia

Puertomingalvo está declarado Bien de Interés Cultural por muchos motivos que se evidencian al pasear por el pueblo. Sin embargo, otro de sus principales atractivos es gastronómico. La Guía Michelin y la Repsol destacan el restaurante 'Existe', ubicado a más de 1.400 metros de altitud. Su chef, María Dávila, fue reconocida por el Basque Culinary Center como una de las 100 jóvenes con más talento de la cocina nacional, siendo su cocina de las mejores de Teruel.

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Hasta 2023 se ubicaba en Mosqueruela, un pueblo vecino, y ahora está en el interior del hotel Mas de Cebrián de Puertomingalvo. Como ellos mismos afirman, su lema es "el producto de proximidad y temporada", y ofertan un menú degustación basado en eso mismo. Aparte de la comida, las vistas que se observan desde la terraza sobre la sierra de Gúdar-Javalambre son completamente espectaculares. Igual que descansar en este precioso hotel rural.

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