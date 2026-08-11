El pueblo más bonito de Segovia no es Pedraza, es una pequeña villa medieval que flota sobre un embalse: es el escondite de la Capilla Sixtina segoviana

No hay duda de que Pedraza es uno de los pueblos más bonitos de Segovia, una pequeña población con un precioso y muy bien conservado entramado medieval que está declarado Conjunto Monumental. Sin embargo, poca gente sabe que hay un municipio vecino, a menos de 60 kilómetros de distancia, que presume de ser incluso más atractivo.

Pedraza, uno de los pueblos más bonitos de Segovia. / Istock / SAMI AUVINEN

Maderuelo tiene motivos de sobra para hacerle sombra a Pedraza. Es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de Segovia y su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Hasta ahí, nada que no tenga Pedraza. Sin embargo, hay algo que le hace realmente único y es el paisaje que dibuja su silueta.

Redacción Viajar

Una pequeña fortaleza que flota sobre el agua

Este pequeño municipio que apenas cuenta con cien habitantes censados, está construido sobre una estrecha elevación junto al embalse de Linares del Arroyo, coronada por los restos del castillo. De manera que, según el ángulo desde el que se mire, parece casi una fortaleza flotando sobre el agua. De hecho, la propia Diputación de Segovia lo describe como una villa medieval sobre un cerro rodeada de agua, piedra y silencio. Y eso, en términos paisajísticos, es oro.

Una pequeña fortaleza que flota sobre el agua / Istock

A diferencia de Pedraza o Sepúlveda, por citar dos de los municipios que siempre están en las listas de los pueblos más bonitos de Segovia, y de Castilla y León, lo que hace de Maderuelo un lugar interesante no es solamente un conjunto medieval muy bien conservado, sino el paisaje espectacular que lo rodea, formando un conjunto único.

Antiguo recinto amurallado

Llegar a Maderuelo es, posiblemente, la sorpresa más inesperada. Se accede atravesando el antiguo recinto amurallado, y el trazado conserva bastante bien su estructura medieval: calles estrechas, casas de piedra, restos de muralla y edificios religiosos en muy buen estado de conservación.

En lo alto se encuentran los restos del castillo, que refuerzan esa imagen de plaza fortificada. Y, junto a él, hay un detalle muy fotogénico al que es prácticamente imposible resistirse: la puerta de entrada a la villa, que permite entender inmediatamente por qué Maderuelo tiene esa apariencia de pueblo medieval aislado.

Un antiguo recinto amurallado / Istock / SAMI AUVINEN

La Capilla Sixtina segoviana

Uno de los edificios religiosos más destacados de Maderuelo es la ermita de la Vera Cruz, un sencillo templo católico de estilo románico que a comienzos del siglo XX fue declarado monumento arquitectónico-artístico. Uno de los motivos principales que le valieron ese reconocimiento fue el descubrimiento de unas “interesantísimas pinturas murales”. Y no es para menos.

Resulta que se trata de unas pinturas que datan de la primera mitad del siglo XII y que en 1947 fueron trasladadas al Museo del Prado de Madrid ante el riesgo de inundación del inmueble, como consecuencia de la construcción del embalse de Linares que rodea el pueblo.

Los frescos originales están en el Museo del Prado / Wikimedia Commons

Los frescos originales siguen en la pinacoteca madrileña, mientras que en la capilla de la ermita se pueden contemplar unas réplicas de lo que pudo ser aquella curiosa Capilla Sixtina segoviana. Lo bueno es que, si nos fijamos detenidamente, se pueden contemplar algunos vestigios y reproducciones que permiten imaginar cómo era el conjunto.