El pueblo más bonito del País Vasco es un desconocido: tiene la primera universidad de Euskadi y una de las plazas más bonitas del norte

Una es la de las baldosas negras y blancas: se dice que las segundas solo las podía pisar el conde y las otras el resto de la población, así que parecía que saltaban de unas a otras como ranas. La otra se relaciona con el pozo a los pies del torreón, que estaba plagado de ranas. Se cuenta que el conde mandaba hacerlas callar durante sus siestas para que no le molestaran.