El pueblo más bonito de Ourense no es Ribadavia: es uno asomado al cañón del Sil con un castillo que domina la Ribeira Sacra

En el corazón de la Ribeira Sacra, a 47 kilómetros de Ourense capital, se despliega una de esas villas que te permiten viajar en el tiempo solo con una mirada. Su historia se remonta miles de años atrás y todavía hoy permanece escrita en sus piedras, en sus caminos y en las tradiciones que siguen formando parte de la vida local. El casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico, en 1998. Y años más tarde, ha entrado en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El pueblo, además, hace de puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera de la Ribeira Sacra y las Sierras del Oribio y do Courel. ¡Pero hay más! En mayo de 2025 recibió una visita que puso el foco sobre Castro Caldelas: la Reina Sofía llegó hasta aquí dentro de una iniciativa de la Fundación Reina Sofía para promover el valor sostenible del medio rural, recorrió el castillo que domina la silueta del pueblo y las calles del casco antiguo como una vecina más.

Yan Carlos Toledo

La historia de Castro Caldelas, sin embargo, se remonta mucho más atrás. Hay necrópolis megalíticas en la zona que demuestran presencia humana desde hace 4.500 años, y la villa fue romanizada en el siglo II, cuando por aquí pasaba la Vía Nueva que unía Braga con Astorga. Después llegaron los romanos, que conectaron el territorio con otras zonas de Galicia a través de la Vía XVIII y establecieron en O Burgo la mansio de Praesidium, vinculada al tránsito de viajeros y mercancías. La Edad Media dejó una huella todavía más visible con la construcción del castillo en el siglo XIV.

Decoración antigua de esgraffito en la fachada de la calle en Castro Caldelas / Istock

El castillo que le da nombre al pueblo

El Castillo de los Condes de Lemos es el gran protagonista de Castro Caldelas, y con razón: se asienta sobre el promontorio que domina toda la comarca, con una doble muralla de gran grosor, tres torres adosadas en el muro exterior y almenas en el interior. Entre sus elementos más destacados está la Torre del Reloj, la más antigua del conjunto, que conserva su maquinaria original, y la Torre del Homenaje, que ofrece desde su terraza vistas excepcionales sobre el valle del Sil.

Las calles del pueblo de Castro Caldelas (Ourense) / Istock / F2GPHOTOGRAPHY

Fiestas y gastronomía El calendario festivo tiene una cita muy singular: la noche del 19 de enero, en honor a San Sebastián, se celebra la Festa dos Fachós, con una procesión alrededor del castillo en la que los vecinos portan antorchas de paja, la principal de hasta 30 metros de longitud, de raíces precristianas. En la mesa, los platos de referencia son la ternera de raza autóctona caldelá, el jamón curado de la comarca (cuyo sabor se atribuye a que los cerdos se alimentan de castañas) y la bica mantecada, uno de los dulces más conocidos de Galicia.

El castillo de Castro Caldelas en la Ribeira Sacra / Istock / Antonio Lopez Velasco

A mediados del siglo XV sufrió graves daños durante la Revuelta Irmandiña, la mayor revuelta popular gallega contra la nobleza, y tuvo que ser reconstruido. En el siglo XVI se transformó parcialmente en palacio señorial, con un gran salón y ventanas con parladoiros, y en 1809, en pleno contexto de la Guerra de la Independencia, sufrió un incendio que todavía hoy aparece representado en el escudo del municipio. Desde 1991 pertenece en usufructo al Ayuntamiento y alberga la oficina de turismo, la biblioteca municipal y un museo etnográfico.

El santuario de Los Remedios en Castro de Caldelas (Ourense) / Istock / Antonio Lopez Velasco

Rincones con encanto: más sobre el pueblo

El barrio que asciende hacia el castillo se conoce como Cima de Vila: calles empedradas y serpenteantes, casas de piedra con galerías blancas y escudos nobiliarios, entre ellas la que fue residencia de infancia del escritor y pensador gallego Vicente Risco, hoy convertida en alojamiento rural. También merece una parada la iglesia de Santa Isabel y San Sebastián, del siglo XVI y estilo renacentista, que según los planes locales se convertirá en Museo de Arte Sacro.

El entorno natural de Castro Caldelas (Ourense) / Istock / Antonio Lopez Velasco

En los alrededores aparecen además lugares como el Monasterio de Abeleda y el Santuario dos Remedios, dos espacios que ayudan a comprender la dimensión religiosa y rural de este territorio. Pero Castro Caldelas también es una magnífica puerta de entrada a los paisajes de la Ribeira Sacra. Una de las rutas más atractivas conduce hasta el Mirador de Matacás. Para quienes prefieren caminar entre bosques, la Ruta dos Bosques Máxicos ofrece un recorrido mucho más largo, de más de 20 kilómetros, por caminos fluviales, robledales y castañares.