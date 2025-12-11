Ni Olite, ni Roncesvalles: el pueblo más bonito de Navarra al querrás ir este invierno es de origen medieval y se extiende en lo alto de una colina

Forrada en plata en el siglo XIV, en el interior de la iglesia se conserva la talla de la Virgen de Ujué, elaborada originalmente en madera. Fue Carlos II de Navarra quien la mandó forrar, demostrando así su devoción por la Villa. Junto a la imagen de la Virgen, tal como estipuló en su testamento, el corazón momificado de Carlos II reposa en el interior de un arca.