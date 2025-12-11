Ni Olite, ni Roncesvalles: el pueblo más bonito de Navarra al querrás ir este invierno es de origen medieval y se extiende en lo alto de una colina
El destino imprescindible para aquellos que buscan paisajes inolvidables ligados a historias y leyendas.
El territorio español está repleto de pueblos de origen medieval que siguen conservando su esencia. Mejor o peor conservados dependiendo de como el paso del tiempo los haya tratado, lo que todos comparten es esa sensación de haberse quedado congelados en el pasado.
Pasear por las calles de estos pueblos es como adentrarse en el corazón de algunas de nuestras leyendas medievales favoritas, como si al girar la esquina fuéramos a cruzarnos con Don Quijote o el Cid.
Si visitamos Navarra podemos encontrar un pueblo donde esta sensación se multiplica por cien cuando uno atraviesa sus callejuelas empedradas, flanqueadas a ambos lados por antiguas casas de piedra que mantienen ese encanto como de otra época.
Coronando una colina
En el corazón de Navarra, a menos de una hora de la ciudad de Pamplona, se sitúa Ujué, conocido en euskera como Uxue, un pequeño pueblo con una población censada de menos de 200 habitantes, por lo que la tranquilidad está más que garantizada.
La villa se extiende en la cima de una de las colinas de la sierra que lleva su nombre, a más de 800 metros sobre el nivel del mar; esta característica convierte a Ujué es un enclave defensivo perfecto.
Sus casas antiguas se apiñan formando un laberinto de callejuelas empedradas que se extienden alrededor de la Iglesia-Fortaleza de Santa María, sin duda el conjunto monumental de mayor importancia del pueblo.
Declarada Monumento Nacional en 1936, en su origen fue una pequeña iglesia románica, construida en el siglo XII. Siglos más tarde, en el XIV, se añadió la ancha nave gótica a los tres ábsides con bóvedas de medio cañón que se conservan.
El origen de esta iglesia yace en una leyenda. Se cuenta que un pastor, intentando ahuyentar a una paloma, descubrió la imagen de la Virgen de Ujué en el interior de una gruta, sobre la cual posteriormente se levantaría el templo.
Forrada en plata en el siglo XIV, en el interior de la iglesia se conserva la talla de la Virgen de Ujué, elaborada originalmente en madera. Fue Carlos II de Navarra quien la mandó forrar, demostrando así su devoción por la Villa. Junto a la imagen de la Virgen, tal como estipuló en su testamento, el corazón momificado de Carlos II reposa en el interior de un arca.
En la parte posterior del templo, en unos terrenos que reciben el nombre de Castillazo, podemos ver las ruinas de la que fuera la Universidad de Carlos II, así como un aljibe en lo que pudo haber sido el patio de armas y los cimientos del torreón del homenaje del castillo.
A la salida del pueblo se pueden ver también los restos de la Iglesia de San Miguel, con una fachada románica del siglo XIII y una nave gótica, y la Ermita de San Miguel.
Una escapada inolvidable
Las Iglesia de Santa María se puede visitar de manera gratuita todos los días de 12 a 15.30h, excepto los lunes. En caso de que se encuentre cerrada, siempre se puede disfrutar de su pórtico, con un tímpano centran donde se representan la Última Cena y la Adoración de los Reyes Magos, o también podemos asomarnos a la galería gótica.
Son varios los restaurantes donde disfrutar de una buena comida, como el Asador Uxue o el Mesón las Torres. En ellos degustaremos uno de los platos tradicionales de la región, las migas de pastor. Además, en el pueblo también se pueden comprar otros productos típicos de la zona, como las garrapiñadas y la miel.
La mejor manera para llegar a Ujué desde Pamplona es a través de la AP-15. Tomando la salida 56A hacia Tafalla (Norte), nos incorporamos a la NA-8607. Posteriormente iremos a buscar la NA-132 hasta llegar a la NA-5310, que nos llevará hasta el pueblo.
En definitiva, Ujué es la destinación perfecta para los amantes de la historia y aquellos que se quieren sentir como un personaje de leyenda. ¿A qué estás esperando para ir tú también?
Síguele la pista
Lo último