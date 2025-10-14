Ni Olite, ni Zugarramurdi: el pueblo más bonito de Navarra tiene un asombroso arco de entrada y fue la última fortaleza del Reino de Navarra

Todos estos vestigios pueden apreciarse hoy en el Museo de Amaiur, una parada obligatoria en este precioso pueblo de Navarra. Además, para los que prefieren pasear por sus calles, en la cima de Gaztelua hay un monumento conmemorativo inaugurado en 1982 recuerda a los hombres que resistieron en nombre de Navarra. Desde allí, la vista es incomparable. Con visitas guiadas que combinan la subida hasta los restos del castillo y la exposición del centro local, las entradas cuestan 6 euros para adultos y 3 euros para niños de 6 a 11 años (los menores de 5 entran gratis). La duración aproximada de la experiencia es de entre 30 y 60 minutos.