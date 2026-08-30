El pueblo más bonito de Murcia no es Caravaca: es una villa escalonada del noroeste con castillo, tamboradas Patrimonio de la Humanidad y casas encaramadas a la montaña

Si vas buscando un pueblo diferente en Murcia, yo me desviaría hacia el noroeste. Allí, muy cerca de las sierras que marcan la frontera con Albacete y Granada, aparece Moratalla: una localidad de calles estrechas que van subiendo por la ladera, con casas adaptándose al desnivel, hasta encontrarse con un castillo que sobresale por encima del conjunto.

Calle estrecha y empinada en el casco antiguo de Moratalla / Istock

Hay otro motivo para venir, sobre todo si te decides por hacerlo en Semana Santa. Los tambores toman las calles y Moratalla se convierte en uno de los lugares donde se mantiene una tradición que la Unesco incluyó en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero incluso fuera de esas fechas merece la pena acercarse: te contamos por qué es un acierto seguro una escapada a esta localidad que tiene poco que ver con la imagen más habitual de Murcia.

Adriana Fernández

Un castillo que domina la villa desde lo alto

En la parte más elevada de Moratalla se encuentra el castillo-fortaleza, que conserva la torre del homenaje y diferentes restos de la antigua fortificación, aunque lo que ves hoy en día es el resultado de las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos.

Lo que más destaca desde la lejanía son los 22 metros de altura de la Torre del Homenaje, elevada sobre las casas, que hace que aparezca desde muchos puntos del casco urbano. Por eso mismo es también uno de los mejores miradores sobre el entorno.

La Torre del Homenaje es la pieza más reconocible de castillo de Moratalla / Istock / 5

Pero antes de llegar a lo alto ya vas a ir descubriendo el pueblo. Las calles se hacen más estrechas y el desnivel resulta cada vez más evidente (sí, claro, hay que enfrentarse a alguna que otra pendiente, pero ya verás que merece la pena). La pendiente es parte de la identidad de Moratalla y una de las razones por las que su perfil resulta tan diferente al de otras localidades murcianas.

Por el camino irás encontrándote con otros edificios históricos del casco antiguo, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, situada también en la zona más elevada. Fue construida a partir de un santuario de una sola nave, con cubierta de madera, que ya existía en el siglo XV. No te vayas de aquí sin acercarte hasta la sacristía o te perderás un mirador desde el que tienes una espectacular panorámica del valle del río Alhárabe.

Iglesia de la Asunción de Moratalla, Murcia / Istock / Antonio Lopez Velasco

Los tambores que llenan el pueblo cada Semana Santa Si hay una tradición que ha hecho que el nombre de Moratalla salga mucho más allá de la Región de Murcia es la de los tambores. Durante los principales días de la Semana Santa no existe el silencio: las calles se llenan del sonido de los repiques y el pueblo cambia completamente de ambiente pasando de un casco histórico normalmente tranquilo a un escenario de ruido y procesiones. Moratalla forma parte de la tradición de las tamboradas españolas que la Unesco incluyó en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad bajo el nombre de “Las tamboradas, repiques rituales de tambores”.

Un rincón de Murcia que cambia cuando termina la carretera

El municipio ocupa un territorio extenso y montañoso, con sierras, barrancos, bosques y pequeñas aldeas repartidas por un paisaje que poco tiene que ver con la Murcia de las zonas costeras.

Desfiladero de Hondares en la Sierra de Moratalla / Istock / ROBERTO Fernandez

De hecho, la naturaleza es una parte importante de la experiencia de acercarse hasta aquí, ya que el paisaje no queda separado del pueblo. La localidad se encuentra junto a espacios de montaña como la sierra de Moratalla y queda cerca de algunos de los paisajes más campestres de la Región. Desde las calles altas y los alrededores del castillo, las montañas forman parte constantemente de la panorámica.