El pueblo más bonito del mundo está perdido en Huesca: un valle de cuento a los pies de las montañas y junto a la orilla de un embalse que transporta a una famosa película de Disney

Todo en este lugar es de cuento. El paisaje que lo rodea, la arquitectura típica de sus casas y hasta su historia. Porque aunque ahora resulte increíble, hubo un tiempo en el que este pueblo del norte de España estuvo a punto de desaparecer bajo las aguas del lago, ese cuyo reflejo hace que se convierta casi por arte de magia, en uno de los más bonitos de España, de Europa y, por qué no, del mundo.

Todo en este lugar es de cuento / Istock / Erlantz Perez

Estamos en un lugar remoto de la provincia de Huesca, en un entorno de alta montaña situado a unos 1200 metros de altitud, en el corazón del valle de Tena. Y dentro de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, uno de los primeros espacios en ser declarados reserva en España.

Adriana Fernández

Una ubicación privilegiada que es sinónimo de estaciones de esquí (Formigal es una de las más famosas), de balnearios históricos (como el de Panticosa) y de festivales de música, como el Pirineos Sur que cada verano tiene lugar en las aguas del pantano de Lanuza.

De pueblo abandonado a pueblo de cuento

Ese mismo embalse fue el que estuvo a punto de ‘tragarse’ el bellísimo pueblo que hay junto a la orilla de sus aguas y que lleva el mismo nombre: Lanuza. Fue abandonado en los años 70 ante la inminente construcción del pantano, donde desemboca el caudal del río Gállego que da nombre a la comarca; sin embargo, el agua no llegó nunca a inundar el pueblo y los vecinos lo recuperaron dos décadas después.

Ahora parece increíble que este pueblo fuera abandonado en los años 70 por riesgo de acbar bajo las aguas del pantano. / Istock

Gracias a ellos, hoy podemos contemplar esta maravilla de pueblo, de arquitectura tradicional pirenaica, rodeado por algunos de los paisajes más bonitos del Valle de Tena. Juntos se reflejan en las aguas del lago como si fuera un espejo. Y eso es algo único.

Un entorno tan ideal que parece de película Disney

Su silueta es tan especial que ha sido comparada con el reino ficticio de Arendelle, o lo que es lo mismo, con los escenarios de la película de Disney ‘Frozen’. Sobre todo en invierno, cuando las cumbres de hasta 3000 metros que rodean a este lugar de alta montaña se cubren de nieve blanca.

Recuerda a los escenarios de una película Disney. / Istock

Sea como sea, lo cierto es que Lanuza lo tiene todo para ser uno de los pueblos más bonitos. Un secreto que conservan los poco más de 40 habitantes que viven en sus casas y que son el vivo ejemplo de la arquitectura más tradicional del lugar. Todo el pueblo está construido en piedra autóctona, y cubierto de tejados de pizarra negra dispuestos a dos aguas, para permitir que la nieve resbale en invierno sin riesgo de derrumbe.

Sus orígenes se remontan a la época medieval; se sabe que ya existía en el siglo XIII y que en la década de los 60 del siglo XX, justo antes de tener que ser abandonado, vivían allí unas 200 personas. Y entre su patrimonio, ese que también se salvó de ser tragado por las aguas del embalse, destaca sobre todo la iglesia de El Salvador.

El embalse hoy es escenario de uno de los festivales de verano más originales de España. / Istock / Erlantz Perez

Fue construida en el siglo XIX sobre un templo románico que fue quemado durante la guerra de la Independencia. Y, como el resto del pueblo, fue recuperado por los vecinos que decidieron dar una segunda oportunidad a Lanuza en los años 90.