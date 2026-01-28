El pueblo más bonito del mundo está en Aragón: un valle de cuento a orillas de un embalse que te transporta al mundo helado de Disney

Hoy os hablo de un pueblo singular, un lugar que enamora y sorprende por partes iguales. Un lugar con una particularidad, y es que estuvo oficialmente vacío durante años. Efectivamente, os hablo de Lanuza, en Aragón, y no, no estoy exagerando; sus vecinos fueron expropiados a finales de los años setenta por la construcción del embalse que hoy lleva su nombre y el pueblo quedó abandonado, con las casas cerradas y el futuro pendiendo de un hilo. Hoy, sin embargo, es uno de los lugares más impresionantes del Pirineo aragonés, palabra de amante de la montaña.