El pueblo más bonito de Mallorca no es Valldemossa: es una villa de casas de piedra dorada y fachadas encaladas con la sierra de Tramuntana de telón de fondo

Fornalutx aparece entre las montañas del valle de Sóller con sus casas de piedra, fachadas encaladas y calles que suben y bajan siguiendo la pendiente. Alrededor quedan olivares, bancales construidos con piedra seca y las cumbres de la sierra de Tramuntana, que aquí están mucho más presentes que en buena parte de la isla.

Municipio de Fornalutx. / ISTOCK

La localidad pertenece al municipio de Fornalutx y se encuentra a pocos kilómetros de Sóller. Su pequeño núcleo conserva buena parte de la arquitectura tradicional de la zona, con casas construidas en piedra y un trazado urbano adaptado a una ladera que durante siglos estuvo vinculada a la agricultura.

Adriana Fernández

Las preciosas casas tradicionales utilizan piedra local y muchas conservan fachadas encaladas, portales de madera, ventanas con contraventanas de colores (especialmente en tono verde) y tejados de teja. Son construcciones pensadas para el clima y para la pendiente, con algunos edificios apoyados directamente sobre la roca.

En el centro se encuentra la plaza de España, donde están el Ayuntamiento y la iglesia de la Natividad de la Virgen. El templo tiene origen medieval y ha sido reformado en diferentes momentos, mientras que su torre forma parte del perfil más reconocible del pueblo.

Calles de Fornalutx. / Istock / Juergen Sack

Una vez sales del centro, Fornalutx cambia rápidamente. Las casas dejan espacio a los olivares y a las terrazas agrícolas que cubren buena parte de las laderas. Los bancales de piedra seca permiten cultivar en terrenos con una pendiente considerable. El olivo ha sido uno de los cultivos tradicionales de esta zona, aunque el paisaje también está relacionado con los cítricos y otros cultivos característicos del valle.

Entre Fornalutx y Sóller

Calles de Fornalutx / cinoby / ISTOCK

La relación con Sóller es importante para entender la posición de Fornalutx. Ambos núcleos se encuentran en el mismo valle y están conectados por carretera y por antiguos caminos utilizados tradicionalmente para desplazarse entre las poblaciones y las zonas agrícolas. El valle de Sóller está rodeado por algunas de las montañas más conocidas de la Tramuntana. Desde Fornalutx, la proximidad de las laderas hace que las vistas cambien constantemente según se asciende o se desciende por el pueblo.

Sóller aporta además otro elemento que forma parte de la historia de esta parte de Mallorca: los cultivos de cítricos. La producción de naranjas y limones tuvo una gran importancia en la economía del valle y dejó huella en su paisaje y en su arquitectura. Por eso merece la pena combinar ambos lugares.

El tren de Sóller a su paso por la Sierra de Tramuntana / Istock / Klaus Brauner

Una de las mejores formas de explorar Fornalutx es seguir alguno de los caminos que atraviesan el entorno rural. La zona cuenta con rutas de senderismo que conectan el pueblo con Sóller y otros puntos de la sierra. Como algunos siguen antiguos caminos empedrados, podrás caminar entre esos olivares, muros de piedra seca y pequeñas construcciones agrícolas.

La maravillosa sierra de Tramuntana, que ocupa buena parte del noroeste de Mallorca, puede presumir de contar con algunos de los paisajes de montaña más singulares de la isla y, más concretamente Fornalutx, es una de sus localidades más características.