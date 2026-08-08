El pueblo más bonito de Málaga no es Frigiliana: es un museo al aire libre escondido en un valle donde los artistas dejan sus obras por las calles

Genalguacil llama la atención por haberse convertido en una galería de arte. Nada más llegar, solo tienes que caminar unos minutos para encontrarte con las primeras esculturas, murales e instalaciones que aparecen en cada esquina entre sus fachadas encaladas, pequeñas plazas y callejones de la Serranía de Ronda.

Genalguacil, un pueblo museo escondido en la Serranía de Ronda / Istock / Rolfst

La idea comenzó hace ya más de 30 años y desde entonces sigue creciendo. Artistas llegados de distintos países crean obras inspiradas en el municipio que, en lugar de regresar a un museo, van permaneciendo en el mismo lugar donde nacieron. Así, Genalguacil ha transformado sus calles en un museo al aire libre permanente y en uno de los destinos culturales más especiales de Andalucía.

Adriana Fernández

Todo empezó en 1994. Aquel año, Genalguacil invitó por primera vez a varios artistas a instalarse temporalmente en el pueblo para crear obras inspiradas en el entorno ofreciéndoles cama, comida y el material necesario (hoy reciben un incentivo económico). Pero con una condición: muchas de esas piezas no abandonarían nunca el municipio.

Aquella iniciativa dio origen a los Encuentros de Arte de Genalguacil, un proyecto que continúa celebrándose cada dos años durante la primera quincena de agosto y que ha convertido al municipio en un referente de la creación artística al aire libre. Con cada nueva edición, el llamado Museo Pueblo Genalguacil incorpora nuevas obras que pasan a formar parte de sus calles y plazas del casco urbano.

Genalguacil, Málaga / Istock / pabkov

Esa apuesta ha permitido que un pueblo con apenas 350 habitantes sea conocido mucho más allá de la provincia de Málaga a pesar de no ser uno los grandes destinos turísticos de la Costa del Sol. Si te animas a visitar este rincón malagueño, no tendrás que ir buscando esas obras porque van apareciendo solas en una pequeña plazoleta, en una fachada tradicional o de pronto encontrarás un mural que ha transformado por completo una calle estrecha.

Genalguacil, un pueblo museo escondido en la Serranía de Ronda / Istock / Daniel Villalobos Oliver

El pueblo escondido entre los bosques del Valle del Genal

Aunque las obras de arte sean el gran reclamo del pueblo desde hace ya tres décadas, la singularidad de Genalguacil no termina aquí. Las propias calles del pueblo conservan la arquitectura tradicional de la Serranía de Ronda, con casas blancas adaptadas a la ladera, pequeñas plazas y callejones estrechos por los que perderse.

El pueblo de Genalguacil en Málaga / Istock / RolfSt

Además, el municipio se encuentra en pleno Valle del Genal, una de las comarcas naturales más atractivas de la provincia de Málaga por sus extensos bosques de castaños, alcornoques y encinas que cambian completamente de aspecto con la llegada del otoño. La zona es uno de los destinos preferidos para los amantes del senderismo.

Puedes completar la visita con la gastronomía serrana, donde destacan productos como las chacinas, las setas de temporada, la miel o las castañas.