El pueblo más bonito de Jaén no es Cazorla: es una joya con castillo mudéjar en lo alto ligado a un poeta del Siglo de Oro

Situada en el noreste de la provincia de Jaén, entre montañas, bosques y olivares, este pueblo cuenta con un pasado que se remonta a las épocas ibera y romana. Pero fue durante la dominación musulmana cuando adquirió una especial importancia estratégica. De aquella etapa permanece como gran protagonista el castillo que corona la localidad, entre otros encantos de un casco histórico que merece la pena visitar, al menos, una vez en la vida.

Segura de la Sierra corona un promontorio a 1.115 metros de altura, en la comarca que lleva su nombre, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el espacio protegido más extenso de España y el segundo de Europa. A su sombra se levanta El Yelmo, un pico de 1.809 metros que cada año, a principios de julio, se llena de parapentes con motivo del Festival Internacional del Aire: la cumbre es, desde hace décadas, uno de los puntos de referencia del vuelo libre en el país.

Adriana Fernández

Segura de la Sierra fue declarada Paisaje Pintoresco en 1965 y Conjunto Histórico-Artístico en noviembre de 1972, una distinción que hoy equivale a Bien de Interés Cultural. En 2018 entró además en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, según confirma el propio Ayuntamiento en su web oficial. Las calles estrechas y empedradas del centro histórico desembocan en rincones como la Plaza de la Constitución, uno de los puntos de encuentro de la villa, mientras que el conjunto histórico-artístico conserva edificios que permiten seguir las huellas de su pasado. Entre ellos destaca la Iglesia de San Felipe y Santiago, un templo de interés por su arquitectura y por elementos como su retablo.

El ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén) / Istock / Ana Diaz

Legado literario También hay espacio para las curiosidades: la actual Plaza de Toros ocupa el lugar de un antiguo patio de armas y hoy acoge diferentes eventos culturales. Y la Casa de Jorge Manrique mantiene viva la vinculación de la localidad con el célebre poeta: conserva el escudo de los Figueroa (el apellido materno del poeta) en su fachada. Su obra se sigue leyendo y estudiando como parte fundamental de ese legado literario.

Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Un castillo que custodia el pueblo

Sobre la antigua fortaleza árabe se levantó el castillo actual, y con él llegó una de las familias que más ha marcado la historia del lugar: los Manrique, comendadores de la Orden de Santiago en Segura durante buena parte del siglo XV. Fue aquí donde vivió Rodrigo Manrique, Maestre de la Orden, padre de Jorge Manrique, el autor de las Coplas por la muerte de su padre, una de las obras más leídas y estudiadas de las letras castellanas.

El castillo de Segura de la Sierra (Jaén) / Wikimedia Commons

El castillo se alza en lo más alto de Segura de la Sierra rodeado por una muralla que aún conserva varios torreones. Su torre del homenaje alcanza los 18,50 metros y ofrece panorámicas de toda la sierra. En su interior conserva una capilla del siglo XIII, la de Santa Ana, construida por la Orden de Santiago con claras influencias del mudéjar toledano, además de un aljibe y unos baños árabes de los siglos XI-XII, de los pocos que se conservan íntegros en la provincia de Jaén junto a los de la propia capital.

Durante los siglos XIV y XV, el castillo fue bastión en las luchas nobiliarias y punto de partida de ataques contra el reino nazarí de Granada. En 1810 las tropas napoleónicas arrasaron villa y castillo, que quedó en ruinas hasta las restauraciones de los años sesenta y setenta del siglo pasado; en 1965 fue declarado Monumento Nacional.