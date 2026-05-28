El pueblo más bonito e insólito de España está considerado "el fin del mundo": rodeado de paredes montañosas brutales, con menos de 35 habitantes y acceso con funicular

Cualquier amante de la fantasía o de los relatos de Julio Verne ha soñado alguna vez con adentrarse en lugares tan inhóspitos que pueden considerarse el fin del mundo. El primer pueblo de los Picos de Europa en Asturias podría decirse que cumple con estas características, pues su aislamiento lo ha convertido en un lugar de peregrinación para todos aquellos que buscan la tranquilidad más absoluta. Se trata de Bulnes, con 34 habitantes pero un encanto fascinante.

Además de ser uno de los pueblos más bonitos e insólitos de España, esta aldea no cuenta con acceso por carretera, por lo que también podría decirse que es de los más incomunicados. Para llegar hasta él hay que tomar un funicular, aunque algunos se atreven a emplear el Canal del Texo -intransitable durante el invierno-. Su ubicación también es de ensueño: rodeado de paredes montañosas en el corazón del Concejo de Cabrales y con más ovejas que personas.

Adriana Fernández

Dos zonas y dos atractivos

A pesar de su pequeño tamaño, se divide en dos zonas, Bulnes de Arriba o El Castillo y Bulnes de Abajo o La Villa. El primero está repleto de casas de piedra, la postal más reconocible del pueblo, y en el segundo todos los servicios necesarios para la vida. El estilo de vida de sus habitantes parece haber detenido el tiempo, y eso precisamente es uno de los puntos que atrae a curiosos de todo el mundo. Más allá de esa desconexión, tiene dos atractivos principales.

Las casas de piedra tradicionales de Bulnes a orillas del río / Istock / Wirestock

Uno es el queso Cabrales -con Denominación de Origen Protegida- que, como su propio nombre indica, se elabora en el concejo homónimo donde se encuentra Bulnes. Y el otro es el Picu Uriello, también conocido como Naranjo de Bulnes. Para alcanzarlo hay que seguir una travesía solo para los más experimentados. De hecho, en la aldea está enterrado el primer alpinista fallecido intentando subirlo, Luis Martínez 'El Cuco'. Quizá es más aconsejable la ruta al mirador.

El pueblo sin coches donde nació el alpinismo

A Bulnes también lo llaman el último pueblo sin coches de Asturias, y es que es otro de los puntos fuertes que lo hacen tan llamativo. También se dice que no hay mucho que ver, pero esto no es cierto. La mayoría de visitantes se quedan en Bulnes de Abajo, pero ir al de Arriba es una experiencia muy especial, sobre todo para adentrarse en sus tradiciones. Sus monumentos más importantes son la capilla de Nuestra Señora de las Nieves y el antiguo puente de piedra.

La iglesia de piedra en el pueblo de Bulnes, una de las parroquias más remotas de España / Istock / Juan Ignacio Rodríguez Moronta

Una de las historias más extendidas en la aldea es que Bulnes fue la cuna del alpinismo en España. Hay quien se lo toma como una leyenda, pero otros muchos lo cuentan como una historia real. Se dice que a principios del siglo XX se produjo la primera ascensión en el país y que fue al Naranjo de Bulnes. No se trata del pico más alto del país, ni siquiera de la cordillera, pero contaba con una fama de inexpugnable que creó un halo de magia a su alrededor.

El Pico Naranjo en Bulnes, en Asturias / Istock / FedevPhoto

Hay muchos que se preguntan por qué este pico se conoce como 'Naranjo'. En 1855, el hispano-germano Guillermo Schulz cartografió los picos y lo llamó así. Y más tarde, en 1892, el Conde de Saint-Saud acabó con toda duda: "Esa roca fantástica de Bulnes debe su nombre a las estrías anaranjadas de sus paredes septentrionales". Ese pico tan difícil de alcanzar como atrayente, ha sido coronado cientos de veces hoy. Bernabé Aguirre lo ha logrado en 572 ocasiones.

El pueblo que enamoró a 'The Times'

Pero Bulnes ha alcanzado una fama inversamente proporcional a su tamaño. El prestigioso diario británico 'The Times' lo incluyó hace un tiempo entre los 20 pueblos más bonitos de España. Dijeron que es "una aldea de montaña tan remota que ni siquiera hay un camino para llegar a ella". Y de todos sus rincones, recomendaban encarecidamente el mirador, "con una de las vistas más espectaculares de Picos de Europa". Así que si lo dice 'The Times', habrá que hacerles caso.