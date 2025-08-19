El pueblo más bonito de España en verano es Conjunto Histórico-Artístico, tiene una plaza medieval impresionante y es puerta de entrada a los Pirineos

En pleno corazón del Pirineo aragonés, en la comarca de Sobrarbe, se encuentra Aínsa, una de esas joyas que adoramos servilmente todos los amantes del turismo rural. Un pueblo no muy conocido y que, sin embargo, rebosa vida en verano. Su ubicación, en la confluencia de los ríos Cinca y Ara, ya es una promesa de paisajes de postal: montañas al fondo, aguas limpias y un casco histórico que parece salido de un cuadro medieval. No es casualidad que Aínsa ostente el título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1965, ni que figure en la lista de los pueblos más bonitos de España. Aquí el verano se vive entre piedra, historia y naturaleza.