El pueblo más bonito de España es todavía un auténtico desconocido: con fachadas llenas de retratos y calles medievales únicas
Este pueblo salmantino te entra por los ojos; es único en su especie.
En plena Sierra de Francia, en Salamanca, se esconde un rincón que parece sacado de otro siglo; hablamos de Mogarraz. Con poco más de 250 habitantes y declarado Bien de Interés Cultural desde 1998, forma parte de la red de Los Pueblos más Bonitos de España desde 2014. Y, sin embargo, sigue siendo un secreto para muchos viajeros. Ni colas, ni aglomeraciones, aquí el tiempo se mide en pasos tranquilos y conversaciones a la fresca.
El pueblo que te mira a los ojos
Si algo hace único a Mogarraz es el proyecto Retrata2/388. En 1967, todos los vecinos tuvieron que hacerse una foto para el carnet de identidad. Décadas después, el artista local Florencio Maíllo recuperó esas imágenes y las transformó en cuadros que hoy cuelgan en las fachadas. Lo que empezó con 388 retratos supera ya los 800 rostros pintados. Pasear por sus calles es como abrir un álbum familiar a cielo abierto; te cruzas con abuelos que ya no están, niños que hoy son mayores y miradas que parecen seguirte a cada esquina. Pocas veces un pueblo ha sabido contar su memoria de manera tan poética.
Calles que huelen a historia
Mogarraz es un Conjunto Histórico-Artístico por derecho propio. Sus calles son un ejemplo perfecto de la arquitectura serrana. Los dinteles labrados, los balcones de forja y los aleros que casi se tocan cuando levantas la vista hablan de un pasado ligado al comercio, la ganadería y la artesanía. No en vano, Mogarraz fue conocido como el “pueblo de los orfebres”: la tradición de la filigrana en oro y plata, vinculada al traje serrano, todavía sobrevive en algunos talleres. Aquí, como se suele decir, cada piedra tiene su historia.
Entre castaños y viñedos
El pueblo está rodeado por el Parque Natural de Las Batuecas–Sierra de Francia, un territorio de bosques infinitos, gargantas y valles escondidos. En otoño, el paisaje se viste de colores cálidos que parecen pintados a mano; ocres, rojos y dorados que dejan sin palabras. Desde Mogarraz parten rutas de senderismo hacia pueblos vecinos como La Alberca o Monforte de la Sierra, perfectas para una excursión de medio día. Y no falta quien aprovecha para visitar el monasterio de San José de Las Batuecas, un rincón silencioso donde parece que el tiempo se detuvo hace siglos.
Sabores con sello serrano
Si por algo se disfruta Mogarraz es por su mesa. Aquí manda el producto local. Jamón de Guijuelo, quesos de cabra, guisos de caza, patatas meneás y, en temporada, las setas que brotan por doquier. La cocina es sencilla pero sabrosa, como la de antes. Y todo se riega con un vino de la D.O.P. Sierra de Salamanca, elaborados con la variedad autóctona Rufete. Como suele decirse, barriga llena, corazón contento, y en Mogarraz eso está asegurado.
Un remanso sin multitudes
A diferencia de otros pueblos incluidos en la lista de los más bonitos, Mogarraz no vive del turismo masivo. Aquí no hay hoteles impersonales ni tiendas de souvenirs en cada esquina. Lo que encontrarás son casas rurales pequeñas, tabernas familiares y plazas tranquilas donde los vecinos aún sacan la silla a la puerta. El visitante se siente parte de un escenario auténtico, donde la vida sigue a su ritmo. Y lo mejor es que, pese a su belleza, todavía no sale en todos los mapas del turismo masivo.
El secreto mejor guardado de Salamanca
Mogarraz no necesita fuegos artificiales para brillar. Su encanto está en su memoria viva (esos retratos que cuentan quiénes fueron y quiénes son), en su arquitectura serrana intacta y en un entorno natural que corta la respiración. Es un pueblo pequeño, sí, pero con una personalidad que vale por mil. Así que, ya sabes, si quieres visitar un pueblo con aires de antaño, pero muy vivo en la actualidad; tira para Salamanca, te va a encantar.
