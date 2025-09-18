El pueblo más bonito de España es todavía un auténtico desconocido: con fachadas llenas de retratos y calles medievales únicas

Si algo hace único a Mogarraz es el proyecto Retrata2/388. En 1967, todos los vecinos tuvieron que hacerse una foto para el carnet de identidad. Décadas después, el artista local Florencio Maíllo recuperó esas imágenes y las transformó en cuadros que hoy cuelgan en las fachadas. Lo que empezó con 388 retratos supera ya los 800 rostros pintados. Pasear por sus calles es como abrir un álbum familiar a cielo abierto; te cruzas con abuelos que ya no están, niños que hoy son mayores y miradas que parecen seguirte a cada esquina. Pocas veces un pueblo ha sabido contar su memoria de manera tan poética.