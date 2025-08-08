El pueblo más bonito de España en verano: tiene una fuente milagrosa, una calle repleta de alfombras de colores y un entorno natural único

Junto a la iglesia aparece la Fuente de San Antonio, también conocida como Chumpaneira. Se dice que sus aguas son milagrosas y que todo aquel que beba de la fuente encontrará una pareja. Sobre ella hay unos azulejos en los que se lee: "No digas nunca de este agua no beberé pues esta fuente que aquí ves es fuente de la virtud y tiene tal magnitud que a beber su agua invita la confirmó un devoto que feligrés fue de este Iglesia. Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡no falla pues al instante... novia tiene, ya lo ves!".