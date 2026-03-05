El pueblo más bonito de España, según la Organización Mundial del Turismo: casas de piedra del siglo XVI, construido sobre un abismo y calles de roca viva

La coherencia entre arquitectura y paisaje es la clave de la preservación fiel de un pasado que sigue vivo entre las calles de este pueblo. Calles y fachadas de piedra que conservan cicatrices de siglos y balcones de madera que se asoman a un paisaje cubierto de verde, son el esqueleto de un mapa rural considerado uno de los más bonitos de España (y del mundo). Más que un decorado pintoresco, este lugar ofrece una experiencia territorial completa, donde la belleza no es un eslogan, sino una consecuencia natural del enclave.