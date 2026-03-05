El pueblo más bonito de España, según la Organización Mundial del Turismo: casas de piedra del siglo XVI, construido sobre un abismo y calles de roca viva
La coherencia entre arquitectura y paisaje es la clave de la preservación fiel de un pasado que sigue vivo entre las calles de este pueblo. Calles y fachadas de piedra que conservan cicatrices de siglos y balcones de madera que se asoman a un paisaje cubierto de verde, son el esqueleto de un mapa rural considerado uno de los más bonitos de España (y del mundo). Más que un decorado pintoresco, este lugar ofrece una experiencia territorial completa, donde la belleza no es un eslogan, sino una consecuencia natural del enclave.
Lo cierto es que España ha convertido el mapa rural en un atlas de belleza única: aldeas de piedra, plazas porticadas y horizontes que parecen reclusos en otro siglo. Algunos de estos lugares figuran en la conocida red de Los Pueblos Más Bonitos de España; otras, sin necesidad de etiquetas, trascienden fronteras. Entre estas últimas destaca Rupit, en la comarca de Osona, cuya silueta medieval ha sido reconocida por la Organización Mundial del Turismo como uno de los enclaves rurales más bonitos del planeta. ¡Casi nada!
Su casco histórico conserva intactas numerosas viviendas del siglo XVI, convirtiéndolo en una cápsula arquitectónica perfectamente integrada en el ecosistema que le rodea. El conjunto urbano se despliega sobre una colina rocosa, con callejuelas que conducen a la iglesia barroca de Sant Miquel y a pequeñas plazas emblemáticas. Entre otros de los hitos patrimoniales sobresale la Iglesia de Sant Joan de Fàbregues, templo románico situado en las inmediaciones.
El pueblo más bonito de España (y del mundo) está fundido en la naturaleza
Paradójicamente, el propio municipio declinó integrarse en determinadas asociaciones turísticas por temor a una masificación que alterara su equilibrio, pero la realidad es que esa cautela institucional no ha impedido que el casco histórico se consolide como referencia estética del interior catalán.
A su alrededor, se dejan ver bosques densos, senderos que serpentean entre hayedos y saltos de agua que irrumpen de forma inesperada, como el cercano Salt de Sallent, uno de los más espectaculares de Cataluña. Esta mezcla de patrimonio y naturaleza convierte la visita en una escapada imprescindible para los amantes de la historia, la cultura y la naturaleza.
Un puente con historia
Uno de los iconos de este maravilloso pueblo es una construcción moderna: el puente colgante que sortea la riera de Rupit, construido en 1945 por cuatro artesanos y obreros rupitenses, que permite entrar en el casco antiguo de una manera diferente a la de los otros pueblos. Un lugar que sirve de escenario para las imágenes más bonitas de las parejas que se escapan a hacer una visita inolvidable.
