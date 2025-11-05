El pueblo más bonito de España, según la ONU Turismo: un destino de montaña, de calles medievales, iglesias góticas y palacetes barrocos
Aunque si este pueblo es famoso por algo, es porque de allí salen las mantas de lana más famosas de España.
Pueblos bonitos en España hay muchos, pero solo unos poquitos consiguen triunfar más allá de nuestras fronteras alzándose con prestigiosos reconocimientos internacionales. Y puede que uno de los más importantes sea el que entrega cada año la Organización de las Naciones Unidas en el ámbito turístico (ONU Turismo).
El organismo, anteriormente conocido como Organización Mundial del Turismo, reconoce con este distintivo a los destinos rurales que mejor lo están haciendo en términos de sostenibilidad, patrimonio y tradiciones. Y este año, uno de los elegidos ha sido un municipio español que presume, además, de ser uno de los pueblos más bonitos de España.
Un destino tradicional de calles medievales
Por su centro histórico, por sus calles empedradas y por su arquitectura medieval, este año, ONU Turismo ha reconocido al bellísimo municipio de Ezcaray, en La Rioja. Un destino que mantiene su estética tradicional en el norte de España, con una arquitectura urbana que combina el entramado medieval con un rico patrimonio histórico.
No es la primera vez que este pueblo de montaña de apenas 2.000 habitantes, ubicado en un lugar remoto del norte de la Península a los pies de la sierra de la Demanda, y rodeado de un paisaje de altas cumbres, ha sido reconocido por su belleza. En el pasado ya fue distinguido como Primera Villa Turística de la región, gracias sobre todo a su casco antiguo, de arquitectura popular y rodeado de un paisaje natural envidiable.
Aquí se hacen las mantas más famosas de España
Lo curioso es que el nombre de este pueblo va asociado, indiscutiblemente, a un producto textil: las mantas de lana. La industria dio fama a la región en el siglo XVIII, y todavía hoy una marca sigue fabricando aquellas tradicionales mantas de mohair, convertidas hoy en uno de los productos más reconocibles de la región. Son todo un emblema riojano, que ha llevado el nombre de Ezcaray cosido en sus mantas de lana desde los años 30 del siglo pasado.
Junto a su riqueza textil, Ezcaray guarda un rico patrimonio arquitectónico y monumental, con edificios históricos que combina elementos góticos con otros renacentistas, e incluso hispanoflamencos, junto a preciosas casonas nobles de la época barroca. La la iglesia de Santa María la Mayor es uno de sus grandes referentes.
Ezcaray ha sido, junto con Agaete (en Gran Canaria) el pueblo español incluido en la lista Best Tourism Villages de ONU Turismo, el programa que busca identificar y premiar a los pueblos más bonitos del mundo, no en términos de belleza estética (que también) sino en cuanto a su compromiso con el turismo y la sostenibilidad.
