El pueblo más bonito de España, según la ONU Turismo: un destino de montaña, de calles medievales, iglesias góticas y palacetes barrocos

No es la primera vez que este pueblo de montaña de apenas 2.000 habitantes, ubicado en un lugar remoto del norte de la Península a los pies de la sierra de la Demanda, y rodeado de un paisaje de altas cumbres, ha sido reconocido por su belleza. En el pasado ya fue distinguido como Primera Villa Turística de la región, gracias sobre todo a su casco antiguo, de arquitectura popular y rodeado de un paisaje natural envidiable.