Ni Albarracín, ni Sigüenza: el pueblo más bonito de España tiene un castillo medieval del siglo XIV y un manantial
Está en el corazón de la provincia de Zaragoza, solo tiene 112 habitantes y cada rincón de su geografía parece sacado de un cuento.
Si nos adentramos en la comarca natural de Campo Romanos, entre tierras rojizas y pinares, acabaremos encontrándonos un pueblo que, más que real, parece haberse escapado de entre las páginas de un cuento de los hermanos Grimm.
Su nombre, Anento, figura orgullosamente desde hace años en la lista de los Pueblos más Bonitos de España, y basta recorrer sus callejuelas para entender por qué: naturaleza, patrimonio y herencia medieval conviven en una aldea que ha permanecido inalterada (y prácticamente desconocida).
La historia de Anento
Los orígenes de Anento se remontan al año 1248, cuando Jaime I lo desligó de la dependencia de Daroca. A partir de entonces pasó a formar parte de la Comunidad de Aldeas de Daroca, que se mantuvo hasta su disolución en 1838.
Ya era una pequeña aldea entonces y no ha crecido mucho ahora. Hoy, con poco más de un centenar de habitantes, conserva su esencia medieval en las callejuelas que componen su casco histórico y, sobre todo, en el castillo que observa a sus escasos 100 habitantes desde lo alto.
El castillo de Anento, uno de los más impresionantes de España
Coronando el pueblo, entre tierra roja y un gran pinar, se alzan las ruinas del castillo de Anento. Su primera mención documentada data de 1357, cuando sirvió de refugio a los vecinos tras un ataque de soldados castellanos, y se cree que fue construido unas décadas antes.
Aunque las tormentas han hecho desaparecer buena parte de su estructura, todavía se conserva su lado oriental, donde se pueden ver almenas, dos torres gemelas, parte de una tercera y la puerta principal, de forma semicircular y acompañada de un puente levadizo.
Qué ver en Anento
Las calles de Anento, gracias a su escasa masificación, mantienen la atmósfera de la Edad Media, con casas de tierra roja y piedra; y callejuelas estrechas que reptan por el valle. El apogeo de este viaje en el tiempo se da cada mes de julio en las Jornadas Medievales, cuando el pueblo se transforma por completo para recrear la defensa del castillo, protagonizada por Martín Polo, escudero de Pedro IV de Aragón que protegió Antento de los castellanos.
El gran monumento del casco urbano es su iglesia. La iglesia de San Blas, de origen románico (siglo XIII), está construida con muros de mampostería y piedra sillar. Su nave rectangular cubierta a dos aguas guarda joyas de distintas épocas: un pórtico gótico añadido en el siglo XIV, con arco de medio punto y bóveda de crucería, un púlpito mudéjar del siglo XVI decorado con estrellas y cruces, y un coro coetáneo. Además, tiene tres grandes retablos. El retablo mayor, firmado por Blasco de Grañén en el siglo XIV, es uno de los más valiosos del gótico aragonés.
El manantial de Aguallueve
Ningún pueblo de cuento está completo sin un bosque mágico. En este caso, ese punto druida lo pone el manantial de Aguallueve. Aquí, el agua cae como si se tratara de una lluvia continua que resbala por sus paredes de piedra, musgo e innumerables rutas. La humedad constante lo ha convertido en un rincón donde la vegetación manda, con pinos, chopos y zarzamoras perfilando un paisaje que habitan mirlos, cucos y corzos. Los colores rojizos de la arcilla contrastan con el verde de la vegetación, ofreciendo un paisaje único que cambia con las estaciones: en invierno, las aguas heladas forman estalactitas que se derriten con la llegada de la primavera.
En el manantial hay multitud de rutas de senderismo que exploran la zona, y el agua se recoge en una charca, pero el baño no está permitido.
