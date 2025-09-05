Ni Albarracín, ni Sigüenza: el pueblo más bonito de España tiene un castillo medieval del siglo XIV y un manantial

Ningún pueblo de cuento está completo sin un bosque mágico. En este caso, ese punto druida lo pone el manantial de Aguallueve. Aquí, el agua cae como si se tratara de una lluvia continua que resbala por sus paredes de piedra, musgo e innumerables rutas. La humedad constante lo ha convertido en un rincón donde la vegetación manda, con pinos, chopos y zarzamoras perfilando un paisaje que habitan mirlos, cucos y corzos. Los colores rojizos de la arcilla contrastan con el verde de la vegetación, ofreciendo un paisaje único que cambia con las estaciones: en invierno, las aguas heladas forman estalactitas que se derriten con la llegada de la primavera.