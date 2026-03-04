El pueblo más bonito de España para un fin de semana guarda una joya geológica de hace 60 millones de años: es un gran desconocido y tiene pocos turistas
Este pueblo de poco más de 10.000 habitantes del País Vasco guarda un tesoro geológico que además fue escenario de la legendaria serie 'Juego de Tronos'.
En este pueblo el sonido de las olas del mar es el que marca el ritmo de la vida de sus habitantes. La espectacular costa que bordea sus playas está repleta de rocas superpuestas que se dejan ver como páginas abiertas que besan el mar. El eco de millones de años ha provocado una transformación geológica que ha servido de inspiración incluso para los grandes cineastas internacionales... Y todo sin salir de España, concretamente, en el País Vasco.
El enclave se ha convertido desde hace unos años en una parada obligatoria para los seguidores de la mítica serie 'Juego de Tronos': un lugar ideal que visitar durante un fin de semana. ¿La escapada perfecta? Sí, confirmamos. Aquí la tierra se despliega frente al Cantábrico, pero el verdadero tesoro de la zona no tiene nada que ver con el mundo cinematográfico: esta joya geológica ha sido obra nada más y nada menos que del paso de la naturaleza en su máxima expresión.
La naturaleza se convierte en escenario de la fantasía medieval
El municipio de Zumaia en el País Vasco, enclavado en la desembocadura del Urola, es este maravilloso pueblo que llama la atención de los cineastas y de los amantes de la historia. Allí, en la playa de Playa de Itzurun, se rodaron en 2016 las escenas que darían vida a Rocadragón en la séptima temporada de la serie. La muralla y el castillo fueron añadidos por ordenador, pero la escalinata tallada en la roca y la silueta afilada de los acantilados son absolutamente reales.
La emisión del episodio en 2017 proyectó este tramo litoral a una audiencia global. La llegada de Daenerys Targaryen ascendiendo desde la orilla mientras el oleaje golpea el flysch convirtió la playa en icono instantáneo. Y algunos se preguntarán, ¿qué es el flysch? Pues el mayor tesoro que tienen los habitantes de la zona: una joya geológica de más de 60 millones de años.
Acantilados de más de 60 millones de años de historia: un tesoro de la naturaleza en el País Vasco
El verdadero tesoro de Zumaia es el flysch: una sucesión de capas sedimentarias visibles en los acantilados que documentan más de 60 millones de años de historia terrestre. Cada estrato horizontal registra variaciones climáticas, cambios en el nivel del mar y transformaciones ambientales que han sido objeto de estudio internacional, incluyendo registros del impacto que provocó la extinción de los dinosaurios.
Este tramo entre Deba y Zumaia forma parte del Geoparque de la Costa Vasca, espacio protegido que combina divulgación científica y conservación. Las visitas guiadas permiten interpretar la secuencia rocosa con rigor, subrayando la fragilidad de un ecosistema sometido ahora a mayor presión turística.
