El pueblo más bonito de España para un fin de semana guarda una joya geológica de hace 60 millones de años: es un gran desconocido y tiene pocos turistas

El municipio de Zumaia en el País Vasco, enclavado en la desembocadura del Urola, es este maravilloso pueblo que llama la atención de los cineastas y de los amantes de la historia. Allí, en la playa de Playa de Itzurun, se rodaron en 2016 las escenas que darían vida a Rocadragón en la séptima temporada de la serie. La muralla y el castillo fueron añadidos por ordenador, pero la escalinata tallada en la roca y la silueta afilada de los acantilados son absolutamente reales.