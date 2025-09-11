El pueblo más bonito de España es Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico: tiene un castillo del siglo XI y una plaza mayor porticada

Aínsa se encuentra en pleno Sobrarbe, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, rodeada por las montañas pirenaicas. ¿Y por qué es relevante? Pues porque esa localización estratégica hizo que ya en el siglo XI se convirtiera en un enclave fundamental para los reyes de Aragón. Hoy, con apenas 2000 habitantes, sigue conservando el aire medieval que le ha valido entrar en la lista de los Pueblos más Bonitos de España y ser declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965.