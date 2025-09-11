El pueblo más bonito de España es Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico: tiene un castillo del siglo XI y una plaza mayor porticada
Aínsa, en el Pirineo de Huesca, combina historia medieval, naturaleza imponente y una de las plazas más bellas de Aragón.
Aínsa se encuentra en pleno Sobrarbe, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, rodeada por las montañas pirenaicas. ¿Y por qué es relevante? Pues porque esa localización estratégica hizo que ya en el siglo XI se convirtiera en un enclave fundamental para los reyes de Aragón. Hoy, con apenas 2000 habitantes, sigue conservando el aire medieval que le ha valido entrar en la lista de los Pueblos más Bonitos de España y ser declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965.
Su casco histórico se recorre a pie y con calma... Aquí la historia se palpa en cada esquina, pero también hay vida, tiendas y el jaleo perfecto dentro de la calma más absoluta.
Un castillo del siglo XI...
El gran símbolo de Aínsa es su castillo, construido en el siglo XI como defensa frente a los musulmanes y como bastión de los primeros reyes de Aragón. Aunque lo que vemos hoy es fruto de varias reformas posteriores, especialmente del siglo XVII, conserva la monumentalidad de una fortaleza que dominaba todo el valle.
De sus murallas todavía se conservan varias torres defensivas y un enorme patio de armas que hoy se utiliza como espacio cultural. En verano, acoge el famoso Festival Internacional de Música Castillo de Aínsa, que llena la villa de conciertos y ambiente. Desde sus almenas, las vistas al Pirineo y al río Cinca son sencillamente espectaculares; vale la pena cualquier viaje con tal de poder disfrutarlas.
El corazón de Aínsa
Si hay un lugar que enamora a todo el que llega a Aínsa es su Plaza Mayor, una de las más bonitas de Aragón. Data de los siglos XII y XIII y mantiene intacto su encanto medieval, pues es porticada, irregular y está rodeada de casas de piedra con arcos de medio punto. Todo un sueño para los amantes de lo que recuerda a antaño...
Aquí se celebraban mercados y ferias, y todavía hoy es el escenario de eventos culturales y festivos. En 1678, el rey Carlos II concedió a la villa el privilegio de celebrar ferias anuales, una tradición que en parte se ha mantenido. Sentarse en una de sus terrazas, con las montañas como telón de fondo, es una de esas experiencias que no se olvidan.
Lo religioso como protagonista
El patrimonio de Aínsa no termina en su castillo ni en su plaza. La iglesia parroquial de Santa María, levantada entre los siglos XI y XII, es otro de sus grandes atractivos. De estilo románico lombardo, su torre campanario cuadrada se alza sobre el perfil de la villa. En su interior, el austero diseño románico contrasta con la serenidad que transmite. Una delicia para los sentidos y para aquellos que disfrutamos de la esencia del románico.
Naturaleza en estado puro
Aínsa es también la puerta de entrada a algunos de los paisajes más impresionantes del Pirineo. Desde aquí se accede fácilmente al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio de la Humanidad, y a espacios naturales como el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, paraíso de barraquistas, senderistas y para personas que simplemente sepan apreciar la belleza de la naturaleza.
La comarca del Sobrarbe ofrece además rutas BTT, descenso de ríos y senderos que atraviesan bosques, gargantas y miradores. No es de extrañar que Aínsa se haya convertido en un referente internacional para el turismo activo y de naturaleza.
Entre historia y leyenda
Como toda ciudad medieval, Aínsa también tiene su leyenda fundacional. Según la tradición, en el siglo VIII, durante la batalla contra los musulmanes, una cruz de fuego apareció sobre una encina, dando fuerzas a los cristianos para vencer. Ese prodigio se convirtió en el símbolo del Sobrarbe y todavía hoy la cruz arde en el escudo de la comarca.
Un pueblo de los que dejan huella
Aínsa reúne todos los ingredientes para ser considerado uno de los pueblos más bonitos de España, pues tiene un castillo medieval que vigila el valle, una plaza mayor porticada que es puro encanto, calles empedradas llenas de historia y un entorno natural que corta la respiración.
Un lugar donde la historia medieval, la naturaleza pirenaica y la vida tranquila de un pueblo de montaña se funden en una experiencia única. Porque visitar Aínsa no es solo ver un pueblo bonito, sino que es sentir que el tiempo se detiene y que la belleza, aquí, se mide en siglos.
