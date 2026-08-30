El pueblo más bonito de España está en Galicia y tiene 30 hórreos pegados al mar: un casco marinero del siglo XVIII, siete cruceiros de granito y casas sobre la ría

Aunque aún no hayas estado en Combarro, seguro que lo reconoces en fotos. Estos hórreos de piedra alineados junto al agua son inconfundibles y rápidamente te revelan dónde estamos. Durante generaciones sirvieron para guardar las cosechas que llegaban desde las tierras del otro lado de la ría. Alrededor de ellos queda un antiguo pueblo marinero de calles empedradas, cruceiros y casas adaptadas al desnivel.

Un hórreo típico de Combarro / Istock / David Andres Gutierrez

Si estás recorriendo las Rías Baixas, merece la pena que aparques el coche y eches a andar por este pequeño pueblo de postal cuyo casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural y conserva una trama urbana cuya configuración actual se remonta al siglo XVIII.

Adriana Fernández

Un pueblo construido mirando a la ría

La primera impresión que vas a tener al caminar por Combarro es que aquí se aprovechó cada palmo de terreno. El núcleo histórico se asienta directamente sobre el granito y desciende hacia la Ría de Pontevedra. Las casas tradicionales se adaptaron al desnivel y a la estrecha franja de tierra disponible entre la montaña y el agua. En otras palabras: compacto es la mejor definición.

Las vistas de Combarro desde la Praia de Padrón / Istock / Rudolf Ernst

La Rúa y la calle de San Roque son dos de los ejes principales del casco antiguo y a su alrededor aparecen las casas marineras, algunas con soportales en la planta baja y otras con corredores y balcones de piedra, madera o forja. También quedan pequeños patios y huertas en la parte posterior, porque este era un pueblo en el que agricultura y pesca convivían. La ría proporcionaba pescado y marisco, mientras que las pequeñas parcelas de la zona permitían cultivar parte de los alimentos que después había que almacenar. Y ahí entran los hórreos. En Galicia reciben muchos nombres y en Combarro también se conocen como palleiras. Son construcciones elevadas sobre pilares para mantener el grano y otros productos alejados de la humedad y de los roedores.

En todo Combarro se conservan alrededor de 60 hórreos, pero aproximadamente 30 están alineados junto a la costa, que son los que protagonizan todas las postales que han convertido al pueblo en una de las imágenes más reconocibles de las Rías Baixas.

Viviendas típicas de Combarro, en Pontevedra / Istock / lauradibiase

Y su ubicación tiene una explicación bastante más práctica que estética, pues la tan fotogénica estampa nació, en realidad, de las necesidades cotidianas de una comunidad marinera y agrícola. Los vecinos tenían tierras de cultivo al otro lado de la ría y utilizaban las embarcaciones para transportar hasta Combarro las cosechas. Los hórreos junto a la costa facilitaban así la descarga y el almacenamiento de productos como el maíz y las patatas. También tuvieron relación con la actividad pesquera y el secado de pescado.

Combarro, el pueblo famoso por sus hórreos / Istock / lauradibiase

La mayoría de los hórreos de Combarro están datados entre los siglos XVIII y XIX. La mejor panorámica la tienes desde la playa de O Padrón, ya que desde ahí se aprecia perfectamente la línea de hórreos junto a la ría y, detrás, el caserío de piedra que sube por la ladera.

Los cruceiros que también cuentan historias

Hay otro elemento que aparece constantemente mientras se recorre el casco histórico: los cruceiros. Combarro conserva varios repartidos por plazas y cruces de calles, y forman junto a los hórreos y las casas marineras el trío de elementos más característico de su arquitectura popular.

Un cruceiro típico de Combarro, con la Virgen orientada al océano / Istock / Jose Antonio Rey Rodriguez

Uno de los más conocidos está en la plaza de San Roque, junto a la iglesia parroquial. Cuando lo encuentres, fíjate en una particularidad que tiene: el Cristo mira hacia tierra y la Virgen del Socorro, situada en el otro lado, hacia el mar.

La imagen resume bien el propio pueblo porque aquí el mar es más importante que los propios hórreos. Está presente en la orientación de sus casas, en la ubicación de los antiguos almacenes y muelles y hasta en la manera en la que se colocaron algunos de sus elementos religiosos.

La iglesia de San Roque en Combarro / Istock / David Andres Gutierrez

Una vez visto, sigue el paseo por la Rúa do Mar, baja hasta la costa y vuelve después hacia las calles interiores. Es un recorrido corto, pero no vayas con prisa, que hay mil detalles en los que fijarse. Y ya que esás aquí...¿cómo no vas a parar para darte un homenaje de marisco en sus tabernas?