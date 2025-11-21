El pueblo más bonito de España está en Canarias: se le conoce como la villa del agua y tiene una cascada urbana que parece de película Disney

Firgas se eleva a más de 465 metros sobre el nivel del mar. Es por ese motivo que cuenta con diferentes miradores desde los que se tienen unas vistas panorámicas increíbles. Y uno de los mejores es el que está en la plaza de San Roque, en el corazón del casco histórico. Desde ahí arriba se puede ver la bahía de Las Palmas, la montaña de Arucas, la villa de Moya y, en días despejados, hasta las vecinas islas de Tenerife y Fuerteventura.