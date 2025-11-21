El pueblo más bonito de España está en Canarias: se le conoce como la villa del agua y tiene una cascada urbana que parece de película Disney
Un destino curioso que, entre otras cosas, es el más pequeño de toda la isla.
A este destino se le conoce popularmente como el pueblo del agua. Y no solo porque se encuentre en una isla en medio del Atlántico, que también. Es el municipio más pequeño de la isla de Gran Canaria y, por si fuera poco, cuenta con el molino en funcionamiento más antiguo de la isla. Pero vayamos por partes.
La historia del agua es curiosa. Y es que en este pueblo de Gran Canaria es famoso porque es donde se embotella una de las aguas más conocidas de las islas y que lleva, precisamente, el nombre de municipio. Esa pista ya es casi definitiva.
Un centro histórico con rico patrimonio histórico artístico
Se trata de Firgas, un municipio pintoresco y bellísimo, rodeado de barrancos y acantilados que ofrecen algunas de las vistas más espectaculares del norte de Gran Canaria. Además, cuenta con un casco antiguo que es un museo de arquitectura al aire libre, con un rico patrimonio y monumentos del siglo XVI que merecen la pena visitar.
Uno de los edificios más importantes del centro de la ciudad es, sin embargo, una construcción modernista, convertida hoy en la Casa de la Cultura. Fue levantado a finales del siglo XIX como hotel y posada muy frecuentado por los empresarios británicos que comerciaban con la isla y que, de paso, disfrutaban las propiedades beneficiosas del balneario del Valle de Azuaje, que primero que abrió en las Canarias.
El pueblo con el agua más famosa de Canarias
El centro de la ciudad esconde uno de los grandes atractivos turísticos: una cascada de 30 metros hecha con piedra local y flanqueada por un inmenso mural de azulejos pintados artesanalmente en Sevilla. Es, probablemente, el gran símbolo de Firgas, una cascada que bien podría ser la protagonista de una película de Disney.
Para verla de cerca hay que ir hasta lo que antiguamente se llamaba la calle Real del Centro, hoy rebautizada como el Paseo de Canarias y el Paseo de Gran Canaria, una de las zonas peatonales más importantes de la ciudad.
El otro gran tesoro vinculado al agua es el renovado molino de gofio de Firgas, conocido popularmente como Molino del Conde. Se trata de un antiguo molino harinero del siglo XVI que (tras alguna remodelación) sigue en marcha, lo que lo convierte en es el molino más antiguo que sigue en funcionamiento en la isla. Se usaba para moler cereales y preparar el gofio, la harina más popular de las Canarias, aunque hoy su función es de museo.
Las mejores vistas de Tenerife y hasta Fuerteventura
Firgas se eleva a más de 465 metros sobre el nivel del mar. Es por ese motivo que cuenta con diferentes miradores desde los que se tienen unas vistas panorámicas increíbles. Y uno de los mejores es el que está en la plaza de San Roque, en el corazón del casco histórico. Desde ahí arriba se puede ver la bahía de Las Palmas, la montaña de Arucas, la villa de Moya y, en días despejados, hasta las vecinas islas de Tenerife y Fuerteventura.
