El pueblo más bonito de España es un auténtico desconocido: con un puente único en el mundo y un ambiente de cuento

En Burgos, entre montañas verdes y valles tranquilos, se esconde un lugar que parece inventado, de esos que cuando los descubres piensas "si no lo veo no lo creo". Se llama Puentedey, y aunque hasta hace poco era un auténtico desconocido, en 2022 fue reconocido oficialmente como “El pueblo más bonito de España”. Su nombre ya lo dice todo: “el puente de Dios”. Y no es un recurso poético, sino la mejor manera de describir su gran tesoro natural, un puente de roca esculpido por el río Nela durante millones de años, sobre el que se levanta el casco histórico del pueblo. Un escenario tan singular que no existe nada igual en el mundo.