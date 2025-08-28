El pueblo más bonito de España es un auténtico desconocido: con un puente único en el mundo y un ambiente de cuento
Un pequeño pueblo de Burgos levantado sobre un puente natural único en el mundo, con historia medieval, leyendas y paisajes de Las Merindades que te dejarán sin palabras.
En Burgos, entre montañas verdes y valles tranquilos, se esconde un lugar que parece inventado, de esos que cuando los descubres piensas "si no lo veo no lo creo". Se llama Puentedey, y aunque hasta hace poco era un auténtico desconocido, en 2022 fue reconocido oficialmente como “El pueblo más bonito de España”. Su nombre ya lo dice todo: “el puente de Dios”. Y no es un recurso poético, sino la mejor manera de describir su gran tesoro natural, un puente de roca esculpido por el río Nela durante millones de años, sobre el que se levanta el casco histórico del pueblo. Un escenario tan singular que no existe nada igual en el mundo.
Un puente natural único
El gran protagonista de Puentedey es su puente natural de roca caliza, de unos 15 metros de altura, 35 de ancho y 75 de largo. El río Nela lo atraviesa formando un arco perfecto que parece obra de un arquitecto, pero que en realidad es fruto de la paciencia de la naturaleza.
Encima de este coloso pétreo se asientan las casas del pueblo, formando una estampa que no se olvida; viviendas de piedra, un par de iglesias y hasta el antiguo palacio medieval, todo sobre un arco natural que es único en el mundo. Desde abajo, el espectáculo es sobrecogedor; desde arriba, caminar por sus calles sabiendo que el suelo se sostiene sobre siglos de erosión añade una magia difícil de explicar.
Historia y leyenda
El puente natural ha marcado la historia y la identidad de Puentedey. Se sabe que el lugar estuvo habitado desde la Edad Media, y su posición estratégica lo convirtió en punto de paso obligado en la comarca de Las Merindades. Y como buen pueblo antiguo, no faltan las leyendas... Los vecinos cuentan que fue Dios quien talló el puente con sus propias manos, de ahí el nombre de “puente de Dios”.
La iglesia de San Pelayo, de origen románico, domina el caserío desde lo alto del arco y recuerda el peso de la historia en este rincón. Junto a ella se conserva el Palacio de los Brizuela, una fortaleza del siglo XIV que perteneció a una de las familias más poderosas de la zona.
Senderismo y naturaleza burgalesa
Puentedey es también la puerta de entrada a Las Merindades, una comarca burgalesa que presume de algunos de los paisajes más espectaculares del norte de Castilla y León. Desde el propio pueblo parten rutas de senderismo que conectan con bosques, cañones y cascadas.
La comarca burgalesa es considerada la “cuna de Castilla” por la cantidad de monumentos y paisajes que atesora. A menos de 20 minutos se pueden visitar las Cuevas de Ojo Guareña, un complejo kárstico de más de 100 kilómetros de galerías subterráneas, uno de los más extensos de Europa. Este conjunto natural y arqueológico, habitado desde tiempos prehistóricos, es la prueba de que la zona siempre fue un lugar de paso y asentamiento humano. Ese vínculo entre naturaleza, historia y cultura convierte a Puentedey no solo en un pueblo bonito, sino en la puerta de entrada a un territorio con una densidad patrimonial sorprendente.
Muy cerca están las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, un espacio protegido con cañones profundos y paredes verticales donde anidan buitres leonados. A menos de media hora se encuentra también el Monasterio de Santa María de Rioseco, hoy en ruinas, pero considerado una de las joyas del cister en el norte de España.
Un pueblo con futuro
La elección de Puentedey como “El pueblo más bonito de España” en 2022 no fue casual. Fue un reconocimiento a su singularidad natural y arquitectónica, pero también un impulso para luchar contra la despoblación que afecta a tantos municipios pequeños de la España interior. Desde entonces, el pueblo ha recibido más visitantes, pero sin perder su esencia tranquila y auténtica. Quienes lo conocen coinciden en que es un lugar que sorprende; no es solo el puente, sino el conjunto. La unión de naturaleza, patrimonio e historias que se entretejen en cada rincón.
