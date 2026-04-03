El pueblo más bonito de Ciudad Real es también el más bonito de Ourense: dos villas de encanto medieval que comparten nombre y belleza

El primero de ellos es Villanueva de los Infantes, al sureste de Ciudad Real, una joya del barroco español que, por la cantidad y calidad de su patrimonio cultural y arquitectónico, está considerada, además, la capital del Siglo de Oro. Y, por si alguien se lo está preguntando ahora mismo, sí, también es, oficialmente, uno de los pueblos más bonitos de España.