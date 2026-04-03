El pueblo más bonito de Ciudad Real es también el más bonito de Ourense: dos villas de encanto medieval que comparten nombre y belleza
Hay que tener cuidado con no confundirse, si no quieres acabar en Galicia pensando que estás en Castilla-La Mancha.
Lo de los nombres de los pueblos bonitos de España es muy curioso. Un fenómeno que, como sucede con las personas, a veces se repite. Y hay que tener cuidado, porque si te equivocas al ponerlo en el GPS, puedes acabar en Galicia cuando en realidad quieres escaparte a Ciudad Real. Literal.
Y es que lo de llamar por el mismo nombre a dos ciudades que nada tienen que ver era un fenómeno habitual en tiempos del descubrimiento de América (Córdoba y Medellín son dos buenos ejemplos), rara vez encontramos dos pueblos que se llamen igual dentro del propio país. Pero sucede, y estos dos pueblos de España son el mejor ejemplo.
Dos pueblos diferentes pero con el mismo nombre
No están cerca, no comparten provincia, ni siquiera Comunidad Autónoma. De hecho, aunque el nombre es el mismo, se escriben de manera diferente. Porque uno está en Castilla-La Mancha y el otro en Galicia, eso explica que su nombre esté escrito en su lengua local.
Villanueva de los Infantes
El primero de ellos es Villanueva de los Infantes, al sureste de Ciudad Real, una joya del barroco español que, por la cantidad y calidad de su patrimonio cultural y arquitectónico, está considerada, además, la capital del Siglo de Oro. Y, por si alguien se lo está preguntando ahora mismo, sí, también es, oficialmente, uno de los pueblos más bonitos de España.
Pasear por sus calles es sinónimo de recorrer siglos de historia, literatura y arquitectura. Está declarado Conjunto Histórico-Artístico, gracias no solo a sus edificios sino a su trazado urbano, tremendamente armónico, salpicado de plazas monumentales y edificios de la nobleza que hablan precisamente del pasado esplendoroso de esta ciudad, capital del Campo de Montiel.
Durante el Siglo de Oro (ese periodo de la historia comprendido entre los siglos XVI y XVII), Villanueva de los Infantes vivió su etapa de máximo esplendor, y es a ese momento histórico al que pertenecen la mayoría de los edificios que hoy definen la identidad de la ciudad: desde casas solariegas a conventos, iglesias y su majestuosa plaza Mayor.
Por si fuera poco, Francisco de Quevedo, uno de los literatos más famosos del Siglo de Oro español (junto con Cervantes o Lope de Vega), está estrechamente vinculado a la ciudad: Quevedo pasó en esta Villanueva de los Infantes los últimos años de su vida hasta su fallecimiento en la villa, en 1645.
De hecho, Quevedo fue enterrado en Villanueva, en la iglesia parroquial de San Andrés, levantada en el siglo XVI, concretamente en la capilla de los Bustos. Un hito que ha marcado la historia de Villanueva hasta el punto de convertirla en el gran referente literario de Castilla-La Mancha.
Vilanova dos Infantes
Y luego está Vilanova dos Infantes, en el municipio de Celanova, en Ourense. Un tesoro medieval que parece haberse detenido en el tiempo en el corazón de la Galicia profunda. Quienes lo conocen saben que pasear por sus calles es como viajar al pasado, directamente a la época de los Infantes de Carrión, con una arquitectura señorial que ha sabido mantener toda su esencia.
De la iglesia prerrománica apenas se conservan restos: fue derribada en 1880, pero lo que sí se mantiene es la Torre del Homenaje, único vestigio del antiguo castillo convertido hoy en el museo de la historia de la ciudad.
Lo que más llama la atención del pueblo cuando se visita por primera vez son sus casas de piedra con balconadas. Aunque si por algo es conocido este pueblo gallego es por la tradición de sus artesanos ‘zapateiros’, un oficio que comparten la mayoría de habitantes en este rincón de Galicia. Y eso lo convierte en un lugar único para descubrir en una escapada.
Síguele la pista
Lo último