El pueblo más bonito de Cataluña en verano tiene 7 piscinas naturales y un patrimonio románico único en el mundo

Pero, vamos a lo importante, en Campdevànol siete maravillas hídricas y, por consiguiente, encontrarás tranquilidad asegurada en la piscina natural que más te guste; ¿necesitas algo más? Todas ellas las puedes disfrutar a través de una ruta circular de unos 9 kilómetros, que recorre el Torrent de la Cabana a través de saltos, cascadas y pozas que te hacen sentir en otro universo, uno mucho más bonito y espectacular desde luego. Aunque, he de comunicarte que si no quieres mucho jaleo, la primera piscina (el Gorg de la Cabana), se puede visitar fácilmente y volver por el mismo camino si no se quiere hacer todo el camino.