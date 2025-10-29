El pueblo más bonito de Cataluña es un todavía un desconocido: con iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad y uno de los templos más emblemáticos de Europa
Está ubicado en un lugar único y privilegiado y cuenta con una de las arquitecturas románicas más representativas de toda Cataluña.
El arte románico penetró con fuerza en España hace ya diez siglos. El cristianismo vivía una de sus mejores épocas y la arquitectura así lo demostró a través de cientos de iglesias que se construyeronen aquel entonces. Con influencia francesa e italiana, los primeros territorios que adoptaron este estilo fueron los catalanes, donde se desarrolló un primer románico que se extendió gracias al Camino de Santiago y a los monasterios benedictinos.
Un muy buen ejemplo de ello es el pueblo de Taüll, uno de los más bonitos y desconocidos de Cataluña. En el corazón del Valle de Boí, en Lleida, está rodeado de impresionantes paisajes pirenaicos. Es un lugar encantador, salpicado por casas de piedra y ubicado entre el Parque Nacional de Aigüestortes y Estanque de San Mauricio. Pero lo que verdaderamente llama la atención son sus dos iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Templos románicos que son Patrimonio de la Humanidad
Una de ellas es la iglesia de Sant Climent o San Clemente, erigida sobre un templo del siglo XI y consagrada el 10 de diciembre de 1123 por el obispo de Roda-Barbastro. Es una de las más emblemáticas del continente debido a todo lo que alberga en su interior, ya que el exterior sigue el prototipo de iglesia románica de planta basilical, con tres naves separadas por columnas, cubierta de madera a dos aguas, coronada por tres ábsides y campanario de torre.
Son varias tallas e imágenes las que conforman el conjunto patrimonial. La más representativa del románico catalán son Cristo en Majestad o Pantocrátor de San Clemente de Taüll, cuyo original se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. También se pueden observar algunos fragmentos originales como la escena de Caín y Abel. A través del videomapping, es posible saber cómo era en sus orígenes, en el siglo XII.
La otra es la iglesia de Santa María, consagrada justo un día después que la de San Clemente, el 11 de diciembre de 1123. Que las dos iglesias se consagraran en fechas tan próximas demuestra la gran importancia que se daba al valle de Boí en el siglo XII. Esta es la única que generó asentamiento a su alrededor, pues la otras están a las afueras del pueblo. La mayoría de sus pinturas se arrancaron y se trasladaron a Barcelona en el siglo XX, pero aún quedan algunas.
Se pueden contemplar las reproducciones del ábside central, con la escena de la Epifanía, en la que aparece el Niño Jesús sentado en las piernas de la Virgen María y los Reyes Magos en actitud de ofrenda; y del muro sur, destacando la escena de los Reyes adorando al Niño y visitando a Herodes. En el núcleo urbano aún están los restos de una tercera iglesia románica, San Martín, y algo más alejada la de San Quirico, una ermita de nave única.
Taüll más allá del arte románico
Si bien el principal atractivo de Taüll son las iglesias románicas, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, todo el pueblo en sí mismo es una auténtica joya medieval de Cataluña. Su plaza Mayor, también de estilo románico lombardo del siglo XII, destaca por su gran torre campanario de cinco pisos, en cuyo interior se exponen las copias de pinturas murales que allí se hicieron -las originales están en el MNAC-.
Aunque solo con pasear por sus callejuelas, podemos respirar el encanto y la magia que desprende. Pero si lo que se quiere es caminar, lo mejor es acercarse a alguno de los senderos del Parque Nacional de Aigüestortes. Muy próxima se encuentra también la estación de esquí de Boí Taüll Resort, donde el invierno se vive de una manera muy especial. Taüll es un destino ideal para los amantes del románico, sí, pero también para los apasionados de la naturaleza.
