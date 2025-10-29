El pueblo más bonito de Cataluña es un todavía un desconocido: con iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad y uno de los templos más emblemáticos de Europa

La otra es la iglesia de Santa María, consagrada justo un día después que la de San Clemente, el 11 de diciembre de 1123. Que las dos iglesias se consagraran en fechas tan próximas demuestra la gran importancia que se daba al valle de Boí en el siglo XII. Esta es la única que generó asentamiento a su alrededor, pues la otras están a las afueras del pueblo. La mayoría de sus pinturas se arrancaron y se trasladaron a Barcelona en el siglo XX, pero aún quedan algunas.